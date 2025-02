LEA: pirmąjį šių metų mėnesį šalyje pagaminta 75 proc. visos suvartotos elektros

Agentūros duomenimis, pirmąjį šių metų mėnesį daugiausia elektros generavo vėjo elektrinės – jose buvo pagaminta apie 50 proc. visos šalyje sugeneruotos energijos.

„Sausį buvo net dvi paros, kai per vieną parą pagaminta elektros daugiau nei jos suvartota – tai sausio 1-oji ir sausio 4-oji. Auganti gaminančių vartotojų elektros gamybos pajėgumų galia ir toliau užtikrina sparčią atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančios generacijos plėtrą“, – rašoma LEA pranešime.

Agentūra pažymi, kad vėjo elektrinių generacija penktą mėnesį iš eilės išliko svarbiausia, lyginant įvairias gamybos technologijas, o jų pagaminta elektra patenkino didžiausią dalį vartojimo poreikio. Nurodoma, jog vėjo elektrinių leistinoji generuota galia per sausį, palyginti su 2024 m., išaugo 6,3 proc.

„Per mėnesį vėjo elektrinės pagamino 429,7 GWh elektros energijos – tai daugiau nei jos pagamino per visą 2021 m. pirmąjį ketvirtį (332,8 GWh) ir arti to, kiek vėjo elektrinės pagamino per tris pirmuosius metų mėnesius 2020-aisiais (516,9 GWh) ir 2022-aisiais (513,9 GWh)“, – skelbia agentūra.

Skaičiuojama, kad per šių metų sausį vėjo elektrinės pagamino beveik tiek elektros energijos, kiek pernai per tris pirmuosius metų mėnesius suvartojo Kauno (276,7 GWh) ir Klaipėdos (180,1 GWh) miestų savivaldybės kartu sudėjus. Palyginimui, LEA duomenimis, pernai sausio mėnesį vėjo elektrinių generacija siekė 374,4 GWh ir galėjo patenkinti Kauno (276,7 GWh) ir Šiaulių (86,43 GWh) miestų savivaldybių bendrą 2024 m. sausio-kovo mėnesių suvartojimo poreikį.

Pranešama, jog saulės elektrinių galia Lietuvoje sausio 24 d. viršijo 2 tūkst. MW. Lyginant su 2024 metais, šiemet sausį šių elektrinių bendra galia išaugo 1,7 proc. LEA duomenimis, saulės elektrinių generacija šių metų pirmąjį mėnesį siekė 18,8 GWh ir buvo didesnė nei 2020 m. ir 2021 m. pirmuosius ketvirčius, kai per sausio-kovo mėnesius saulės elektrinės būdavo pagaminama apie 14 GWh elektros energijos.

„Lyginant nacionalinę gamybą ir suvartojimą, saulės elektrinės sausį pagamino 18,81 GWh elektros – tiek pernai sausio-kovo mėnesiais suvartojo Šalčininkų rajono savivaldybė (18,89 GWh). Palyginimui, 2024 m. sausį bendra saulės elektrinių generacija siekė 5,91 GWh ir galėjo patenkint tik mažiausiai elektros energijos Lietuvoje suvartojančios Birštono savivaldybės pirmojo metų ketvirčio vartojimo poreikį (5,12 GWh)“, – rašoma LEA pranešime.

Be to, akcentuotina, kad gaminančių vartotojų šalyje toliau sparčiai daugėja: jų skaičius per šį sausį padidėjo 2,1 tūkst., arba beveik tiek, kiek gyventojų yra Akmenėje.

Gaminančių vartotojų įrenginių leistinoji generuoti galia sausio mėnesį siekė kiek daugiau nei 1,4 tūkst. MW – tai 36,6 MW, arba 2,6 proc. didesnė galia nei 2024 metais, kai ji siekė 1427,4 MW. LEA duomenimis, 75 proc. leistinos generuoti galios arba 1,1 tūkst. MW, priklauso gaminantiems vartotojams, o kiti 25 proc. – nutolusiems gaminantiems vartotojams.