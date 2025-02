„Litgrid“: dėl palankesnių orų elektra per savaitę atpigo

„Praėjusią savaitę Lietuvoje toliau laikėsi šalti orai, tačiau elektros kaina sumažėjo beveik trečdaliu. Tai daugiausia lėmė tris kartus išaugusi vėjo jėgainių generacija“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovė Aistė Krasauskienė.

Pasak jos, saulės elektrinių gamyba per savaitę buvo didžiausia nuo praėjusių metų spalio vidurio, be to, jų gamyba didžiausia apie vidurdienį ir kartais siekia 400 megavatų (MW) – tai taip pat lemia mažesnes elektros kainas.

Anot „Litgrid“, vasario 17–23 dienomis daugiausia elektros pagamino vėjo elektrinės – jų gamyba per savaitę augo tris kartus iki 77 gigavatvalandžių (GWh), saulės elektrinių – 19 proc. iki 14 GWh, tuo metu šiluminių elektrinių gamyba mažėjo 39 proc. iki 47 GWh, hidroelektrinių – 20 proc. 14 GWh. Kitos elektrinės pagamino 15 GWh elektros.

Per savaitę elektros suvartojimas šalyje mažėjo 8 proc. iki 253 GWh, kurio 65 proc. užtikrino vietos elektrinės. Lietuvoje buvo pagaminta 166 GWh elektros – 13 proc. daugiau nei prieš savaitę (147 GWh).

Latvijoje ir Estijoje vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę buvo tokia pati kaip Lietuvoje.