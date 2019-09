Kokius sūrius renkasi lietuviai?

„Šiemet, palyginti su pernai metais, sūrių pardavimai paaugo 6 proc. Džiaugiamės, kad sparčiausiai auga Lietuvos ūkininkų gaminami sūriai, kuriuos parduotuvėse galite įsigyti su „Linkėjimai iš kaimo“ ženklu. Šių gaminių pardavimai per metus išaugo daugiau nei 1,5 karto“, – sako Vilma Drulienė, „Maximos“ komercijos vadovė.

Iš viso per pirmą šių metų pusmetį „Maxima“ pardavė bemaž 36 tūkstančių vienetų sūrių, kuriuos savo rankomis pagamino Lietuvos ūkininkai iš skirtingų šalies regionų.

Populiariausias – olandiškas sūris

Sūris nuosekliai perkamas visus metus, ryškesnis augimas būna liepą ir rugpjūtį bei spalį ir gruodį, rodo prekybos centro 2014-2018 metų statistika.

„Sūris yra universalus produktas, nepriklausomai nuo sezono. Jį galima valgyti vieną, dėti ant sumuštinių, į salotas, netgi kepti. Mūsų duomenys rodo, kad populiariausias prekybos tinkle yra olandiškas sūris, taip pat į populiariausiųjų dešimtuką įeina įvairūs fermentiniai sūriai, lydytas rūkytas sūris, sūrio lazdelės ir lietuviškas varškės sūris“, – vardija V. Drulienė.

Pasak jos, sūrių asortimentas prekybos tinkle nuolat plečiasi, nes auga poreikis – klientai keliauja, atranda naujus skonius, seka maisto mados kryptis ir nori net ir grįžę namo mėgautis atrastais skoniais.

Lietuviško varškės sūrio konkurentas

Vienas iš tokių sūrių keliautojų – Kipre gimęs pusiau kietas „Halloumi“ sūris (liet. halumis). Gaminant šį sūrį pienas pašildomas ir pridedama šliužo fermento. Atvėsus, varškė ir išrūgos natūraliai atsiskiria. Varškė paliekama sutvirtėti, po to supilama į pirmines išrūgas su trupučiu druskos ir laikoma sūryme, kad sūris ilgiau išsilaikytų.

„Halumis, kaip ir lietuviškas saldaus pieno varškės sūris, puikiai tinka kepti oraitėje ar grilyje. Atvėsus orams, tai gali būti karštas priedas prie salotų, daržovių troškiniams bei grūdų patiekalams ir vis grūdo makaronams gardinti bei padaryti sotesniais“, – sako dietistė Vaida Kurpienė.

Ji pataria gaminant su šiuo sūriu druskos į patiekalus daugiau nedėti, nes halumyje druskos yra 3 gramai /100 gramų produkto. Dėl didesnio druskos ir riebalų kiekio vidutinė porcija turėtų būti iki 80 g suaugusiam asmeniui, rečiau reikėtų valgyti sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis.

„Kepti rekomenduojama be papildomų riebalų, tą lengvai padarysite gamindami elektriniame grilyje ar orkaitėje. Beje, halumis turi daug visaverčių baltymų net 19-23 gramus 100-to gramų sūrio porcijoje. Tokie baltymai statybinė mūsų organizmo medžiaga, be to, suteikianti sotumo jausmą ilgam laikui. Taip pat šis sūris turi daug kalcio 500 mg/ 100 g, kai per parą reikėtų nuo 1000 iki 1500 mg, priklausomai nuo amžiaus“, – teigia V. Kurpienė.