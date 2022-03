Ką žinoti apie pajamų deklaravimą

Beveik 9 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, vykdančių individualią veiklą, taip pat jau pateikė deklaracijas, pagal kurias turėtų sumokėti apie 4 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Ką svarbu žinoti deklaruojant pajamas šiais metais, kalba Kauno apskrities VMI viršininkė Judita Stankienė.

– Kokios svarbiausios VMI žinutės gyventojams, kurie šiemet deklaruoja pajamas?

– Šiais metais deklaravimas vyksta be esminių pokyčių. Atkreipčiau dėmesį, kad prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai pateikti šiemet galima tik elektroniniu būdu – tai paprastai ir lengvai padaryti padeda naujasis paramos vedlys. Gyventojams noriu priminti paskutinę galimybę pasinaudoti lengvata už remonto ir auklių paslaugas. Iki vasario 15 d. vedliu pateikti gyventojų pranešimai apie šias išlaidas ir deklaruotos grąžintinos sumos buvo automatiškai perkelti į pajamų deklaracijas. Kiti gyventojai tai gali padaryti deklaruodami pajamas ir pateikdami išlaidas įrodančius dokumentus.

– Kas privalo deklaruoti savo pajamas?

– Pajamas privalo deklaruoti visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai: pernai vykdę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus, net jeigu iš savo veiklos negavo jokių pajamų. Norintys pasinaudoti numatytomis GPM lengvatomis. Gyventojai, kurių metinių pajamų suma viršijo nustatytą vidutinio darbo užmokesčio sumą. Gavusieji papildomų pajamų, nuo kurių privalu sumokėti mokesčius. Gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis arba per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Pirmieji privalo sumokėti dalį GPM, o antrieji gali susigrąžinti dalį sumokėto GPM. Dėl 2021 m. užimtų pareigų ne tik pajamų, bet ir turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.

– Ar tiesa, kad gyventojai pajamas deklaruoti galėjo jau ir sausio mėnesį?

– Deklaravimo vedlys buvo atvertas nuo sausio ir dalis gyventojų pajamas deklaravo dar iki kovo 9 d., prieš VMI paskelbiant pajamų deklaravimo pradžią. Svarbu, kad gyventojai, kurie deklaravo pajamas prieš mokesčių administratoriui sukeliant duomenis į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), turėtų pasitikrinti, ar informacija apie jų pajamas ir išlaidas nebuvo atnaujinta.

– Kaip pateikti deklaraciją?

– Pateikti pajamų ir turto deklaracijas reikėtų elektroniniu būdu – prisijungti prie EDS, kurioje jau yra įkelta dalis duomenų. Didelei daliai gyventojų deklaracijas reikės tik peržiūrėti ir pateikti. Neturintys galimybės deklaracijos pateikti elektroniniu būdu gali susisiekti su VMI, jos specialistai telefonu padės užpildyti deklaraciją.

– Iki kada privalu pateikti deklaraciją?

– Kaip ir kasmet, pajamas deklaruoti reikia iki gegužės 2 d.

– Kada gyventojai atgaus GPM permokas?

– Jeigu deklaraciją gyventojas užpildys teisingai ir tikslinti duomenų nereikės, permokos, kaip ir kasmet, bus išmokėtos iki liepos pabaigos.

– Ką patartumėte daryti, jeigu teikiant deklaraciją kilo papildomų klausimų?

Jeigu deklaraciją gyventojas užpildys teisingai ir tikslinti duomenų nereikės, permokos, kaip ir kasmet, bus išmokėtos iki liepos pabaigos.

– Pagalbą nuotoliniu būdu gali suteikti VMI specialistai. Norintiems pasikonsultuoti mokesčių klausimais tel. 1882, nebūtina laukti skambučių eilėje. Patogiau užsisakyti VMI skambutį per „Mano VMI“, tada konsultantas pats paskambins klientui nurodytu laiku. „Mano VMI“ identifikuoti gyventojai konsultacijų tel. 1882 sulaukia greičiau, nes sistema automatiškai perkelia skambutį į eilės priekį. Be to, neturint galimybės pajamas deklaruoti savarankiškai per EDS, raginčiau neskubėti vykti į VMI aptarnavimo padalinį. Ši paslauga teikiama telefonu (8 5) 219 1777. Papildomi telefono numeriai nurodomi VMI interneto svetainėje. Jeigu vis dėlto būtų privalu atvykti į aptarnavimo padalinį, būtina išankstinė registracija per VMI registracijos sistemą.

– Šiemet gyventojai ypač gausiai remia įvairias organizacijas, padedančias karo niokojamos Ukrainos gyventojams. Ką svarbu žinoti, kad parama pasiektų šiuos ar kitus gavėjus?

– GPM paramą skirti gali tie gyventojai, kurie praėjusiais metais sumokėjo GPM nuo savo gautų pajamų (atlyginimo, pelningai parduoto turto, pajamų iš savarankiškos veiklos ir kt.). Privalantys pajamas deklaruoti gyventojai GPM dalį skirti gali tik teisingai ir laiku pateikę pajamų mokesčio deklaracijas ir sumokėję apskaičiuotą mokestį. GPM paramą skirti galima tik paramos gavėjo statusą turintiems asmenims ir reikalavimus atitinkančioms politinėms partijoms. Prieš teikdami prašymą gyventojai visada gali pasitikrinti VMI interneto svetainėje. Atkreipiu dėmesį, kad prašymas skirti GPM dalį bus įvykdytas tik tuo atveju, jei jį gyventojas pateiks laiku – iki gegužės 2 d.

– Kiek paramos ir kam galima skirti?

– Skiriamos paramos procentinės dalys išliko tokios pačios: iki 1,2 proc. galima skirti paramos gavėjams ir meno kūrėjams, iki 0,6 proc. – profesinėms sąjungoms ir iki 0,6 proc. – politinėms partijoms. Pagal vieną pateiktą prašymą pajamų mokesčio dalis gali būti pervedama penkerius metus iš eilės – už praėjusius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Jei gyventojas prašymą jau yra pateikęs ankstesniais metais, perėjus prie paramos vedlio teikti iš naujo ar tikslinti jo nebūtina.

Dažniausios klaidos

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė išskiria dažniausiai pasitaikančias klaidas, teikiant pajamų deklaracijas:

1. Deklaruojamos ne visos pajamos iš individualios veiklos. Pavyzdžiui, pildydami metines pajamų deklaracijas gyventojai dažnai deklaruoja ne visas pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą – į deklaraciją turi būti įrašomos visos šios veiklos įplaukos, neatimant išlaidų.

2. Gyventojai pamiršta deklaruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamas, gautas už fiziniams asmenims išnuomotą butą, namą ar žemę, o tie, kurie deklaruoja nekilnojamojo turto nuomos pajamas, dažnai nurodo, kad nuo tokių gautų pajamų išskaičiuotas pajamų mokestis, nors pajamų mokestį nuo tokių gautų pajamų turi susimokėti patys gyventojai.

3. Deklaruoja įmokas už studijas, nors jas jau yra deklaravęs kitas šeimos narys.

4. Deklaruojamos gyvybės draudimo išlaidos, kai naudos gavėjai yra pilnamečiai vaikai, anūkai ar kiti asmenys. Deklaruoti gali tik įmokų mokėtojai ir kai naudos gavėjai yra patys įmokų mokėtojai arba jų sutuoktiniai, arba jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai).

5. Gyvybės draudimo išmokas deklaruoja prie neapmokestinamųjų pajamų, nors jos dažnais atvejais yra apmokestinamos.

6. Gyventojai deklaruoja išlaidas ne tik už suteiktas automobilio, būsto remonto paslaugas, bet ir už prekes, pavyzdžiui, automobilio detales.

7. Neteisingai deklaruoja automobilio, nekilnojamojo turto išlaidas. Pavyzdžiui, deklaruojama neteisinga turto įsigijimo kaina. Gyventojas šią sumą turėtų įrašyti iš turto įsigijimo dokumentų, tačiau ne visuomet juos išsaugo. Šiuos duomenis į pajamų deklaracijas VMI sukelia pagal „Regitros“ ir Registrų centro duomenis, todėl, jei gyventojas neturi jų, jam derėtų palaukti, kol jie bus atnaujinti vedlyje. Prieš pateikiant deklaraciją, patartina savarankiškai pasitikrinti, kokie duomenys ir ar visi yra pateikti, taip išvengiant deklaracijų patikslinimo. Tai padaryti galima atsidarius deklaravimo pirmąjį langą ir pasirinkus „Peržiūrėti 2021 metų pažymos kortelę“.

Susigrąžino milijonus

Pernai pajamas deklaravo 208 tūkst. Kauno miesto ir rajono gyventojų, iš kurių 149 tūkst. susigrąžino beveik 42 mln. eurų mokesčių permokų, taip pat 38 tūkst. gyventojų deklaravo mokėtiną apie 36 mln. eurų sumą.

Praėjusiais metais beveik 73 tūkst. Kauno miesto ir r