Ką lietuviai darytų gavę tūkstantį eurų?

Plačiau apie šio tyrimo rezultatus pasakoja „Credit24“ rinkodaros vadovė Neringa Žemaitė.
– Kokie yra tyrimo rezultatai? Kiek procentų žmonių pinigus taupytų?
– Nudžiugino, kad net 38 proc. respondentų įvardino, kad gavę tūkstantį eurų – juos atsidėtų į taupomąją sąskaitą, o tai labai sveikintinas požiūris iš finansų planavimo pusės. 28 proc. žmonių teigė, kad pinigus investuotų – dažna tema šiais laikais, tačiau toliau – mažiau džiuginantys atsakymai. 19 proc. sakė, kad gautus pinigus išleistų pramogoms ir kelionėms. Žinoma, sunku kaltinti, nes Lietuvoje dabar šaltukas spaudžia, bet visgi tai neturėtų būti vienas iš tų principų, kuriais reikėtų vadovautis gavus papildomų pajamų. Likusieji respondentai įvardino, kad paprasčiausiai padengtų turimas paskolas arba panaudotų pinigus kasdienėms išlaidoms, kas ne mažiau svarbu.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tyrimas taip pat parodė, kad beveik penktadalis žmonių gyvena nuo algos iki algos?
– Taip, praeitą ketvirtį taip pat darėme apklausą ir pamatėme tai – žmonėms nepavyksta atsidėti nei kiek iš turimos algos mėnesio pabaigoje, o liūdniausia, kad net 18 proc. respondentų negebėtų išgyventi net 3 mėnesių su tuo, ką šiai dienai yra sukaupę.
– Ar tūkstantis eurų iš tiesų pakeistų kasdienybę?
– Tokią sumą gavęs, greičiausiai, kiekvienas iš mūsų rastume savo biudžete eilučių, kurias būtų galima sudengti, bet, be abejo, tokia suma nenusileidžia iš dangaus kasdien. Žvelgiant iš atsakingo finansų planavimo pusės, reikėtų nepamiršti ir to, kad netikėtai gavus papildomų pajamų rekomenduojama vos 20–30 proc. atidėti pramogoms.
– Ar tiesa, kad nemaža dalis žmonių pinigus skirtų skoloms padengti?
– Per pastaruosius metus situacija Lietuvoje gerėja. Lyginant praėjusius metus su šiais – net 28 proc. mažiau apklaustųjų skolinasi, bet visgi – tai beveik pusė apklaustųjų, kurie turi paskolą arba planuoja ją įsigyti. Reikėtų iš pradžių įvertinti daikto vertę, paskolos principą bei būdą ir tada spręsti, kur papildomai panaudoti gautą sumą.
