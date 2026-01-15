Išleisdama dvi euroobligacijų emisijas, Lietuva pasiskolino 2 mlrd. eurų

Viena emisija – 1 mlrd. 250 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų laikotarpiui, antroji – 750 mln. eurų nominalios vertės 15 metų laikotarpiui.
„Lietuva pasinaudojo palankia situacija rinkose ir pasiskolino 2 mlrd. eurų. Džiaugiamės, kad mūsų aktyvus darbas pritraukė daug investuotojų – 15 metų trukmės emisijos paklausa du kartus viršijo pasiūlą, o penkerių metų trukmės – net tris kartus. Šis rezultatas rodo, kad užsienio investuotojai teigiamai vertina mūsų šalies perspektyvas ir jos ekonominę bei politinę situaciją“, – pranešime cituojamas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Abiejų euroobligacijų emisijų galutinė pavedimų knygų suma siekė 5,82 mlrd. eurų.
Penkerių metų euroobligacijų emisija išplatinta 3,019 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,913 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos šių metų sausio 22 dieną ir išperkamos 2031 metų sausio 22 dieną.
15 metų euroobligacijų emisija išplatinta 4,244 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 98,699 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 4,125 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus taip pat šių metų sausio 22 dieną ir išperkamos 2041 metų tą pačią dieną.
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „JP Morgan“, „Morgan Stanley“ ir „Deutsche Bank“, o „Swedbank“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė.
Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą – pernai rudenį – Lietuva tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,75 mlrd. eurų.
