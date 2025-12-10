Į vyriausybinę komisiją kreipėsi daugiau nei 120 kripto turto įmonių

Komisija atmetė 13 paraiškų, kurių autoriai atsiėmė savo prašymus dar iki Vyriausybės sprendimo atsisakydami planuotos veiklos, o daliai įmonių komisija skyrė privalomus įpareigojimus, BNS pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.
„Daliai pareiškėjų skiriami privalomi įpareigojimai, kurių neįvykdžius licencija neišduodama, dalis patvirtinta be jų. Pabrėžiame, kad kol kas šie duomenys nėra vienareikšmiai ir tikslaus leidimų skaičiaus nurodyti nėra galimybės“, – teigia tarnyba.
Pasak jos, šie duomenys bus galutinai suskaičiuoti tik pasibaigus metams.
Pasak Spaudos tarnybos, Vyriausybė tvirtina tik neigiamas komisijos išvadas – tokių jos sprendimų dėl kripto įmonių iki šiol nebuvo.
Komisijos išvada būtina įmonėms siekiant gauti MiCA reglamentą atitinkančias veiklos licencijas, kurias svarsto ir suteikia Lietuvos bankas.
BNS praėjusią savaitę skelbė, kad likus mažiau nei mėnesiui, kai kripto turto įmonės gali įsigyti veiklos licencijas, Į Lietuvos banką dėl jų kreipėsi daugiau nei 50 bendrovių, o šiuo metu vertinama apie 10 paraiškų.
Pereinamasis laikotarpis, per kurį šios įmonės privalo gauti naują licenciją, baigsis gruodžio 31 dieną. Neturint licencijos nuo kitų metų jų veikla bus nelegali, todėl LB turės teisę užblokuoti jų svetaines.
Tokią licenciją iki šiol yra gavusi tik JAV bendrovė „Robinhood Europe“.
LB vadovas Gediminas Šimkus šių metų gegužę teigė manantis, kad iš beveik 400 tokių įmonių gali likti tik apie 70.
Anksčiau skelbta, kad Lietuvoje registruotos 374 kripto turto įmonės, tačiau tik 120 jų realiai veikia.
