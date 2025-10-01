Gyventojai gali kreiptis dėl paramos atsinaujinti šildymo katilus

Tam bus skirta beveik 8,5 mln. eurų, pranešė Energetikos ministerija.
Parama bus skiriama įsirengus naujus, nenaudotus 5-os klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras, jeigu tokie šilumos įrenginiai skirti šildyti būstą.
„Skatiname kuo daugiau gyventojų pasinaudoti šia paramos priemone, nes šildymo įrenginių atnaujinimas leidžia jiems racionaliau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir taip susimažinti savo šildymo išlaidas“, – pranešime sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Paramą galės gauti tik tie gyventojai, kurie jau yra įsirengę naują įrenginį ir kartu su paraiška pateikia mokėjimo prašymą bei būtinus dokumentus.
Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų už šilumos siurblį arba apie 1,5 tūkst. eurų – už 5-os klasės biokuro katilą. Pavyzdžiui, įsirengus iki 7 kW galios šilumos siurblį oras–vanduo galima gauti iki 4,28 tūkst. eurų paramos.
Šiemet per devynis mėnesius jau pakeista daugiau kaip 6,2 tūkst. įrenginių.
