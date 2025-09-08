„GET Baltic“ biržoje rugpjūtį pigo dujos

Biržos duomenimis, Lietuvos prekybos aikštelėje dujų kaina rugpjūtį krito 13 proc., iki 36,33 Eur/MWh.
Tuo metu Latvijos–Estijos bendroje prekybos aikštelėje dujų kaina mažėjo 5 proc. ir buvo 36,76 Eur/MWh, o Suomijoje sumenko taip pat 5 proc., iki 37,29 Eur/MWh. Gamtinių dujų kainos atskiruose sandoriuose svyravo nuo 31 iki 50 EUR/MWh.
Rugpjūtį „GET Baltic“ biržoje buvo suprekiauta 607 GWh gamtinių. Daugiau kaip trečdalis viso biržoje suprekiauto kiekio arba 228 GWh buvo įsigyta Lietuvos prekybos aikštelėje. Latvijos–Estijos bendroje prekybos aikštelėje suprekiauta 186 GWh, o Suomijoje – 194 GWh.
Aktyviai biržoje pavedimus teikė 55 biržos dalyviai, sudarę beveik 2,7 tūkst. sandorių.
