Gerėja vyresnio amžiaus žmonių įsidarbinimo rodikliai

Tiesa, sparčiau augo ir įsidarbinimas pagal terminuoto darbo sutartis – 64,9 proc. Tuo metu nuolatinai dirbti pradėjo 54,5 proc. daugiau 50+ asmenų.

„2020 metais per mėnesį vidutiniškai įsidarbindavo 3,4 tūkst. darbo ieškojusių vyresnių nei 50 amžiaus gyventojų. Šie metai jiems sėkmingesni – į darbo rinką grįžta vidutiniškai 4,2 tūkst. vyresnio amžiaus asmenų per mėnesį. Jei žvelgtume į laikotarpį nuo 2020 metų pradžios, daugiausia – 5,4 tūkst. klientų įsidarbino šią gegužę“, – teigė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.

Liepos 1 d. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose buvo registruota 89,1 tūkst. darbo neturinčių 50+ metų asmenų. Iš jų 60,3 tūkst. – vyresni nei 55 metų. Registruotas nedarbas šioje amžiaus grupėje buvo 15,9 proc. Tai – 3 proc. punktais daugiau nei bendras šalies rodiklis, kuris siekia 12,9 proc.

Palyginti su pandemijos pradžia, 50+ darbo neturinčių asmenų skaičius liepos 1 d. buvo 20,5 tūkst. (29,9 proc.) didesnis, o registruotas nedarbas – išaugęs 3,2 proc. punkto. Lyginant su 2020 metų liepos 1 d. duomenimis, darbo neturinčių 50+ asmenų skaičius padidėjo 7,2 tūkst. (8,7 proc.), o registruotas nedarbas buvo 1,7 proc. punktu didesnis nei prieš metus.

„50+ metų amžiaus grupės registruotas nedarbas Užimtumo tarnyboje stebimas nuo 2013-ųjų. Nuo tada šis rodiklis nebuvo nukritęs žemiau 10 proc. ir vidutiniškai viršija bendrą šalies nedarbo lygį 3 proc. punktais“, – priminė J. Zemblytė.

Savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą 2020 metais per mėnesį vidutiniškai pradėdavo 3,1 tūkst. 50+ bedarbių. Šiemet vidurkis šiek tiek didesnis – vidutiniškai 3,2 tūkst. per mėnesį. Nepaisant to, kad didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių imasi savarankiškos veiklos, esant ribojimams dėl pandemijos ar tokią veiklą atliekant tik fragmentiškai, tikėtinas dalies šių asmenų grįžimas į Užimtumo tarnybą.

Fiksuojama, kad tarp vyresniųjų net penktadalis pradeda dirbti pagal terminuoto darbo sutartis (2020 metais – 19,9 proc., 2021-aisiais – 22,3 proc.). Tai – gerokai didesnė dalis nei kitose amžiaus grupėse: 30–49 metų grupėje įsidarbinimas pagal terminuoto darbo sutartis sudaro apie dešimtadalį (10,6 proc.), tarp jaunimo iki 29 metų – kiek daugiau nei dešimtadalį (apie 13 proc.).

Tarp Užimtumo tarnyboje registruotų 50+ amžiaus žmonių – daugiau vyrų nei moterų (atitinkamai 50,1 ir 49,9 proc.). Du penktadaliai (41,4 proc.) yra įgiję profesinį, dešimtadalis (11 proc.) – aukštąjį universitetinį išsilavinimą, dar 29,4 proc. – neturi formaliai įgytos kvalifikacijos. Beveik pusė (49 proc.) vyresniųjų Užimtumo tarnybos klientų – ilgalaikiai bedarbiai.

Stebima ir teigiama tendencija – 50+ amžiaus grupės registracijos Užimtumo tarnyboje tempai mažėja: šiemet per mėnesį vidutiniškai įregistruojama 5 tūkst. darbo ieškančių 50+ asmenų. Tuo metu 2020-aisiais šis skaičius buvo didesnis – 7,6 tūkst. Daugiausia naujų vyresnio amžiaus klientų užsiregistravo 2020-ųjų balandį – 9,9 tūkst. (prasidėjus pandemijai) ir liepą – 9,4 tūkst. (ėmus mokėti darbo paieškos išmoką).

Užimtumo tarnybos administruojamose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 2021 m. pirmąjį pusmetį pradėjo dalyvauti 3008 vyresni nei 50 metų gyventojai. Daugiausiai jų įsitraukė į įdarbinimo subsidijuojant priemonę – 1608. Paramos mokymuisi priemonėje pradėjo dalyvauti 822 (iš jų profesiniame mokyme – 809, pameistrystėje – 1, stažuotėje – 4, kompetencijų pripažinime – 8). Dar 73 pasinaudojo darbo įgūdžių įgijimo rėmimu, 153 – parama judumui, 248 – įdarbinti į pagal vietinių užimtumo iniciatyvų projektais įsteigtas darbo pozicijas.

2021 m. pirmąjį pusmetį, praėjus 6 mėnesiams nuo baigimo, buvo atliktas 50+ asmenų grupei taikytų priemonių efektyvumo vertinimas. Įdarbinimo subsidijuojant priemonės efektyvumas siekė 68,3 proc., darbo įgūdžių įgijimo rėmimo – 68,1 proc., profesinio mokymo – 58,4 proc., pameistrystės – 84,6 proc., stažuotės – 22,2 proc., neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo – 23,1 proc.

Galimybe kurti savo verslą šių metų pirmąjį pusmetį pasinaudojo 49 vyresni nei 50 metų asmenys. Jie įsteigė darbo pozicijas sau pasinaudodami savarankiško užimtumo rėmimo priemone. Dar 248 klientai šiuo laikotarpiu įdarbinti vietose, įsteigtose pagal vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. Daugiausiai – Vilniaus (90), Šalčininkų (20), Šilutės (11), Kelmės (10) ir Rokiškio (9) rajonuose.

Vyresnio amžiaus asmenų integracijai į darbo rinką Užimtumo tarnyba taip pat siūlo projektą „Pasinaudok galimybe“. Jo lėšomis finansuojamoje įdarbinimo subsidijuojant priemonėje 2020 metais pradėjo dalyvauti 1026 asmenys, profesiniame mokyme – 882. 2021 metų I pusmetį įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvių buvo 577, profesinio mokymo – 599.