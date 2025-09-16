Finansų ministras: dalis „Sodros“ rezervo pensijoms – tarp naujos Vyriausybės prioritetų

„Tai vienas iš ateities tokių darbų. Nenoriu šnekėti visos Vyriausybės vardu, bet turiu nuojautą, kad tai yra vienas iš prioritetų“, – susitikime su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija antradienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Beveik neabejoju, kad bus prie šito klausimo sėdama, yra, kaip suprantu, premjerės, prezidento palaikymas“, – teigė jis.
Anot paskirtojo ministro, dabar „Sodros“ rezerve kaupiamos lėšos suteikia valstybei laisvės skolintis, o norint dalį jų panaudoti ir pensijoms, šie finansavimo poreikiai turės būti derinami.
„Tas „Sodros“ perteklius leidžia valstybės biudžetui šiek tiek daugiau pasiskolinti. Šitie poreikiai, be abejo, turės būti atliepti tvariai. Iš esmės, bus šiek tiek paimama iš visų sričių ir leidžiama daugiau pensijoms, kas, mano nuomone, pradiniame etape nėra neteisinga“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Jis taip pat pripažino, kad vadinamoji pakeitimo norma – senatvės pensijos santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU) – Lietuvoje išlieka maža.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė interviu BNS penktadienį teigė, kad dalis milijardinio „Sodros“ rezervo perviršio gali būti skirta spartesniam pensijų indeksavimui, o tam jau kitąmet skirta suma paaiškės parengus 2026-ųjų biudžeto projektą.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasiūlė papildomam pensijų indeksavimui skirti bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė taip pat yra sakiusi, kad šis rezervas galėtų būti mažesnis, o dalis jo galėtų būti naudojama sparčiau didinti senatvės pensijas.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
