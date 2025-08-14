Eurostatas paskelbė Lietuvos pramonės ir BVP augimo rezultatus

Gamyba Lietuvoje per metus augo 2,4 proc., o vidutiniškai ES – 0,5 proc. Latvijoje pramonė augo 7,3 proc., o Estijoje – 3 procentais.
Per mėnesį – birželį, palyginti su geguže – pramonė Lietuvoje smuko 2,8 proc., Latvijoje – augo 0,5 proc., o Estijoje – smuko 0,4 proc. Visoje ES pramonė per mėnesį smuko 1 procentu.
Metinis Lietuvos BVP augimas – spartesnis nei vidutiniškai ES
Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) metinis augimas antrąjį šių metų ketvirtį buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungoje (ES).
Lietuvos BVP per metus augo 3 proc., o vidutiniškai ES – 1,5 proc., rodo Eurostato duomenys.
Estijos ekonomika per metus augo 0,5 proc., Latvija duomenų dar nepaskelbė.
Per ketvirtį – antrąjį, palyginti su pirmuoju – Lietuvos BVP augimas siekė 0,2 proc., Estijos – 0,5 proc., o vidutiniškai ES – 0,2 procento.
