Europos Komisija: Lietuvos ekonomikos variklis išlieka ištvermingas, bet...

Gegužę prognozuota, kad BVP 2026-aisiais augs 3,1 procento.
EK prognozuoja, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs 2,4 proc. – 0,4 punkto mažiau nei manyta gegužę, pranešė EK atstovybė Lietuvoje.
„Iš rudens ekonominės prognozės matyti, kad Lietuvos ekonomikos variklis išlieka ištvermingas, nepaisant sudėtingos geopolitinės aplinkos“, – pranešime sakė EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.
Pasak jo, 2026 metais pagrindiniu ekonomikos varikliu turėtų tapti gyventojų vartojimas, kurį skatins augantys atlyginimai ir iš antrosios pensijų pakopos išmokėtos santaupos.
„Vis dėlto verta atkreipti dėmesį į lėtėjantį darbo jėgos augimą, nes darbingo amžiaus gyventojų skaičius toliau mažėja dėl natūralių priežasčių“, – teigė M. Vaščega.
Prognozuojama, kad infliacija Lietuvoje šiemet sieks 3,4 proc., o kitąmet sumažės iki 2,8 proc. (pavasario prognozė – atitinkamai 2,6 proc. ir 1,2 proc.).
EK vertinimu, nedarbo lygis šalyje šiemet sieks 7,1 proc., o kitąmet sumažės iki 6,8 proc. (atitinkamai 6,8 proc. ir 6,6 proc.).
Valdžios sektoriaus deficitas šiemet turėtų siekti 2,2 proc., o kitąmet – 2,5 proc. Valstybės skola šiemet turėtų sudaryti 39,8 proc. BVP, o 2026 metais – 44,7 procento.
(be temos)