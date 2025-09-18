Energetikos ministerija: šį pokytį pajus maždaug 20 tūkst. elektrą gaminančių vartotojų

Pokytis padės maždaug 20 tūkst. gaminančių vartotojų, kurie kasmet nepiktybiškai viršija galios ribą, ketvirtadienį pranešė Energetikos ministerija.
„Neturėtų būti taip, kad apmokestinimo administravimo kaštai didesni nei surinktos lėšos. Statistika rodo, jog daugiau kaip 70 proc. gaminančių vartotojų susitvarko keitiklio nustatymus jau po pirmojo įspėjimo, taigi akivaizdu, kad viršijimai absoliučia dauguma atveju įvyksta nepiktybiškai“, – pranešime sakė laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Ministerijos teigimu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) jau pakoregavo taisykles ir už galios viršijimą reikės mokėti, jei mokestis viršys du eurus.
„Šis pokytis jau taikomas nuo rugpjūčio ir bus taikomas gaminantiems vartotojams siunčiamuose apmokestinimuose už viršijimus“, – pranešė ministerija.
Be to, pasak jos, atsakomybę nuo šiol turės prisiimti ne tik gaminantys vartotojai, bet ir rangovai – jei galios viršijimas bus užfiksuotas pirmą kartą ir ne vėliau kaip metus nuo rangovo deklaracijos pateikimo, apie tai bus informuojami tiek klientas, tiek rangovas. Pažeidimams kartojantis informacija apie konkretų objektą ir jo rangovą bus perduota VERT.
Anot Ž. Vaičiūno, iki šiol gaminantiems vartotojams kildavo daug nepatogumų, nes gavus pranešimą apie viršytą ribą į elektrinę montavusius rangovus jie turėdavo kreiptis patys.
