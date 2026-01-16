Ekspertai pataria kaip sumažinti elektros išlaidas

Kaip naudoti elektrą protingiau, kur dingsta šiluma ir kaip sekti savo sąnaudas, aiškino ESO Išmaniosios apskaitos valdymo departamento direktorė Aurelija Žickytė-Orvydė.
– Žiema – tas metų laikas, kai elektros sąnaudos gyventojų namuose išauga. Nuo ko labiausiai tos sąnaudos didėja žiemos metu?
– Tikrai taip. Pastarosiomis dienomis perdavimo operatorius skelbia rekordinius elektros energijos suvartojimo skaičius. Tai akivaizdu – žiema, užsitęsę šalčiai. Vis daugiau klientų elektrą naudoja tiek namų šildymui, tiek įvairiems prietaisams ir namų įrenginiams. Žiemos metu, kai turime ilgesnį tamsos periodą ir šildymo sezoną, elektros naudojimas automatiškai tampa daug didesnis.
– Manau, ir kalėdinės dekoracijos gerokai paaugino elektros sąnaudas – žmonės dar neskuba nukabinti lempučių, namai vis dar papuošti. Nuo ko reikėtų pradėti, norint sumažinti išlaidas, skiriamas šilumai?
– Elektra yra mūsų kasdienė dalis, jos atsisakyti negalime. Ji mums būtina. Todėl svarbiausia – kaip ją naudojame. Reikia ją naudoti protingai. Elektros mums reikia, bet turime galvoti, kaip sumažinti suvartojimą, kuris tiesiogiai atsispindi ir sąskaitose.
Yra keletas paprastų dalykų, nuo kurių galime visi pradėti. Kadangi kalbame apie žiemą, namus ir šildymą, pirmiausia reikėtų įsivertinti namo ar buto būklę. Kiekvienas pastatas turi langus ir duris. Reikia patikrinti langus, esant poreikiui – apklijuoti juostele. Pati prieš žiemos sezoną išsikviečiau durų meistrą, kad durys būtų sureguliuotos ir nepraleistų šalčio.
Jei namuose krenta temperatūra ir skverbiasi šaltis, natūralu, kad naudojame daugiau energijos šildymui, o tai automatiškai didina sąskaitas. Net tokie paprasti dalykai kaip užuolaidos, dengiančios šildymo įrenginius, turi įtakos. Taip pat svarbus vėdinimas – mėgstame vėdinti patalpas, kad oras būtų gaivesnis. Labai įdomus faktas, kurį esame analizavę: jeigu namuose daroma mikroventiliacija, šiluma nuolat išeina, todėl nuolat reikalingos energijos sąnaudos palaikyti kambaryje nustatytą temperatūrą. Tuo tarpu trumpas, bet intensyvus patalpų vėdinimas gali net sumažinti elektros sąnaudas, jei elektra naudojama šildymui. Atrodo – smulkmenos, bet jos svarbios.
Taigi pirmas dalykas – įsivertinti namų ir patalpų būklę. Antras dalykas – buitinė įranga. Neišvengiamai ja naudojamės: šaldytuvai, skalbyklės ir kiti prietaisai. Svarbu galvoti, kaip juos naudoti protingiau.
– Kalbant apie prietaisus, kurie yra didžiausi energijos „rijikai“, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Ar galima paskaičiuoti konkrečių prietaisų elektros sąnaudas?
– Didžiausią suvartojimą turi tie prietaisai, kurių galia yra didžiausia. Šiuo metu itin aktualus elektros naudojimas namų šildymui – tai įvairios rekuperacinės sistemos, šildymo katilai, vandens šildytuvai, vadinamieji boileriai. Jų elektros suvartojimas yra didesnis, todėl svarbu stebėti jų būklę. Pavyzdžiui, boilerius būtina periodiškai tikrinti, ar jie nėra užkalkėję. Kuo daugiau kalkių, tuo intensyviau jis turi dirbti, kad pašildytų vandenį. Kuo dažniau jis veikia ir kuo trumpesni jo budėjimo laikotarpiai, tuo daugiau elektros energijos sunaudojama.
Jei kalbame apie standartinį namų ūkį, šiuos prietaisus tikrai galima išskirti. Taip pat nepamirškime skalbyklių ir šaldytuvų – be jų kasdienybės neįsivaizduojame. Tačiau net ir čia galimi paprasti sprendimai. Dauguma šaldytuvų leidžia reguliuoti temperatūrą. Pavyzdžiui, nustatant ne dviejų ar trijų, o keturių laipsnių temperatūrą, šaldytuvui reikia mažiau energijos, todėl sumažėja ir elektros suvartojimas.
Tokiais paprastais sprendimais galime sutaupyti. Nesakome, kad reikia atsisakyti elektros – sakome, kad ją reikia naudoti protingiau. Taigi, sureguliavus šaldytuvo temperatūrą, skalbyklėms pasirinkus trumpesnę programą, mažesnę skalbimo temperatūrą, nebūtinai skalbiant 60 laipsnių režimu, o, pavyzdžiui, 40, galima realiai sutaupyti elektros energijos.
