 Ekspertai netiki krašto apsaugos ministrės idėja kurti naują rangovų „juodąjį“ sąrašą

Ekspertai netiki krašto apsaugos ministrės idėja kurti naują rangovų „juodąjį“ sąrašą

2025-10-13 22:39
BNS inf.

Krašto apsaugos ministrei iškėlus idėją sukurti „juoduosius“ tiekėjų sąrašus, pagal kuriuos rangos konkursuose, esant reikalui, būtų mažinami balai, viešųjų pirkimų teisės ekspertai abejoja tokios priemonės tikslingumu, rašo portalas „Verslo žinios“.

Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Anot ekspertų, už kokybišką sutarčių įgyvendinimą atsakingas ir užsakovas, ne tik paslaugą teikusi įmonė. Kaip pastebi advokatai, kiekvieno pirkimo atveju yra taikomi individualūs kriterijai, kad būtų išsirinktas geriausias pasiūlymas, tad praeities klaidų vertinimas gali tapti diskriminuojančia priemone, nesuderinama su Europos Sąjungos teisės aktais.

Statybos įmonės „Gilesta“ komercijos direktorius Justas Daukantas pažymi, kad dažnai viešojo sektoriaus projektuose medžiagas ir įrangą parenka ne generalinis rangovas, daug sprendinių jau numato projektuotojai, tad statytojams tenka dirbti su tuo, kas jau yra numatyta kitų.

BNS rašė, kad bendrovei „Fegda“ su defektais nutiesus į Rūdninkų poligoną vedantį kelią, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad tokios įmonės kaip ši turėtų būti įtraukiama į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.

Šiame straipsnyje:
krašto apsaugos ministrė
Dovilė Šakalienė
Justas Daukantas
Rūdninkų poligonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų