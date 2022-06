Ekonomistai: artimiausiu metu būsto įperkamumas, tikėtina, suprastės

Paklausa būstui vis dar laikosi aukštumose, nepaisant to, kad, lyginant su praėjusiais metais, yra kiek prislopusi, pastebi „Swedbank“ ekonomistai. Dėl padidėjusių statybų kainų ir ilgėjančių statybų terminų vystytojai nespėja pakankamai greitai pasiūlyti rinkai naujų butų, ir susidaręs trūkumas verčia kainas kilti aukštyn. Be to, pirmą kartą per dešimtmetį kintamos palūkanos vėl teigiamos, todėl, pasak banko ekonomistų, artimiausiu metu būsto įperkamumas, tikėtina, suprastės.