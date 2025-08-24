Dovilė Šakalienė: Lietuva kartu su Ukraina ketina gaminti ginkluotę

Lietuva taip pat planuoja iki 30 mln. eurų prisidėti prie JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte (Marko Riutės) praėjusį mėnesį pradėto prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmo PURL (Priority Ukraine Requirements List).
Tai D. Šakalienė BNS teigė sekmadienį viešėdama Kyjive.
„Turėsime dvišalį susitikimą su Ukrainos gynybos ministru ir planuojame pasirašyti ketinimų protokolą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendros ginkluotės gamybos Lietuvoje ir Ukrainoje“, – BNS sakė ministrė.
Pasak D. Šakalienės, Lietuvoje jau yra įmonių, kurios yra pasiruošusios kartu su ukrainiečiais gaminti ginkluotę, tačiau reikia „sudėlioti bendrus sutarimo taškus“ dėl pagamintos ginkluotės licencijavimo ir eksporto.
Ministrė sekmadienį taip pat pasisakys Gynybos pramonės forume, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jame D. Šakalienė praneš, kad Lietuva ketina prie PURL iniciatyvos prisidėti iki 30 mln. eurų.
„Su būsima premjere aptarinėjame, kaip galėtumėme tą užtikrinti kaip įmanoma greičiau“, – BNS teigė D. Šakalienė.
Ministrė Kyjive jau susitiko su Ukrainos karinių oro pajėgų atstovais. Pasak D. Šakalienės, su ukrainiečiais sutarta tęsti dvišales konsultacijas „labai praktiniame lygmenyje“.
„(Konsultuosimės – BNS) dėl tam tikrų reagavimo, detekcijos priemonių taikymo ir tam tikrų bendrų darbų dalinantis patirtimi“, – sakė D. Šakalienė.
Kaip rašė BNS, rugsėjį Vilniuje D. Šakalienė su NATO vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų vadu Europoje aptars oro gynybos nuo dronų stiprinimą.
Rugpjūčio pradžioje ji pranešė su Alexusu Grynkewichiumi (Aleksu Grinkevičiumi) sutarusi, kad Aljansas įsitrauks saugant Lietuvos oro erdvę.
Tokių priemonių imtasi po dviejų incidentų, kai liepą į šalies oro erdvę iš Baltarusijos įskrido du dronai „Gerbera“, vienas jų nešė 2 kilogramus sprogmenų.
