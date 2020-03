Dėl koronaviruso grėsmės – prevencinės priemonės traukiniuose

„Lietuvos geležinkelių“ grupei priklausanti keleivių vežimo bendrovė „LG Keleiviams“ pristato prevencines priemones, skirtas koronaviruso grėsmei valdyti: ribojamas keleivių skaičius vietinių maršrutų traukiniuose, užtikrinant, kad keleiviai vienas nuo kito sėdėtų per saugų vieno metro atstumą. Laikinai sustabdyti bilietų pardavimai traukiniuose, juos įsigyti keleiviai gali internetu ir kasose; kasose atsiskaityti galima tik mokėjimo kortelėmis. Traukiniuose laikinai sustabdyta ir prekyba maisto produktais.

Nuo vasario 29 d. traukiniai dezinfekcinėmis priemonėmis nuodugniai valomi bent kartą per dieną, kursuojantys į oro uostą ar pasienio ruožuose – bent du kartus. Populiariausių maršrutų traukiniuose liečiami paviršiai dezinfekciniu skysčiu papildomai valomi po kiekvieno reiso.

Reguliarus aplinkos valymas ir dezinfekavimas atliekamas ir didžiausią keleivių srautą turinčiose geležinkelio stotyse: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Lentvario, Kaišiadorių, Kenos, Kybartų; be to, šios stotys papildomai du kartus per savaitę purškiamos specialiu dezinfekciniu skysčiu. Visos stotys ir traukiniai dažniau ir ilgiau vėdinami.