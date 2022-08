Daugėja bankrotų ir masinių atleidimų: ar nebus kaip 2008-aisiais?

Lietuvoje daugėja įmonių bankrotų, labiausiai didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, automobilių remonte, statybose ir apgyvendinimo, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Taip pat daugėja ir masinių darbuotojų atleidimų. Per šiuos metus atleista jau kone per 2,5 karto daugiau darbuotų nei pernai per visus metus. Ką mums tai signalizuoja? Apie tai LNK pokalbis su „Swedbank“ vyriausiuoju ekonomistu Nerijumi Mačiuliu.