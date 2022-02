Darbdaviai nerimauja: 70 proc. į motinystės atostogas išėjusių darbuotojų negrįš į darbą?

Į motinystės ar tėvystės atostogas darbuotojus išleidžiančios įmonės turėtų sunerimti – septyni iš dešimties darbuotojų į darbą negrįžta ar sugrįžę per pirmuosius metus darbą meta. Tyrimą atlikę specialistai sako, kad dėl to iš dalies kalti patys darbdaviai – per motinystės atostogas darbuotojo neprisimena, o jam sugrįžus siūlo tokį patį atlyginimą, kokį mokėjo prieš dvejus ar trejus metus, praneša LNK.