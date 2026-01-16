Budrys apie užsitęsusią situaciją pasienyje: niekas negali garantuoti, kad tai nepasikartos

„Ir pats su tuo klausimu esu dirbęs, ir kolegos yra įsitraukę Briuselyje, nes, galų gale, tai yra Europos Sąjungos įmonių turtas, kuris dabar yra sulaikytas (...). Tai yra akivaizdus mūsų interesų pažeidimas – ne tik Lietuvos, bet ir europinių interesų pažeidimas. Ir tas klausimas tikrai nėra taip paliktas ir užmirštas“, – penktadienį LRT radijui teigė K. Budrys.
Anot ministro, sulaikytų vilkikų klausimas yra sprendžiamas, tačiau viskas priklauso nuo priimamų sprendimų, didinančių spaudimą Baltarusijai.
„Jis (klausimas – ELTA) stumiasi tiek, kiek vyksta spaudimas Baltarusijos režimui nustoti taikyti šitas veiklas prieš Europos Sąjungą – prieš Lietuvą ir kitas valstybes. Dar kartą pabrėžiu – tai yra ne tik Lietuvos įmonių turtas. Ties tuo yra dirbama Europos Komisijoje ir toliau yra svarstomos įvairios opcijos dėl spaudimo priemonių Baltarusijoje“, – sakė jis.
„Galų gale, reikia suprasti ir čia, viduje, kai turime diskusiją – ne Lietuva priėmė tuos sprendimus. Kai mes susikoncentruojame į Lietuvos valdžios institucijas, pamirštame, kad mūsų jurisdikcija ir suverenitetas baigiasi ties siena ir tai, kas vyksta kitoje pusėje, yra priimta Baltarusijos“, – tęsė K. Budrys.
Vis tik, jis pažymi, kad vežėjai turi įvertinti verslo Baltarusijoje vykdymo riziką, nes nėra garantijų, jog tokie kaimyninės valstybės veiksmai nepasikartos ateityje. Ministro teigimu, sulaikytų vilkikų įmonių, tęsiančių veiklą už sienos, veiksmai kelia klausimų.
„Kaip minimum, ką mes turime pasidaryti, tai dar kartą įsivertinti verslo vykdymo su Baltarusija rizikas tokiomis sąlygomis, nes niekas šiai dienai Europos Sąjungoje ar kitur negali garantuoti, kad tokie dalykai nepasikartos“, – pabrėžė jis.
„Ir kai aš matau skaičius, kad tos įmonės, kurios jau turi sulaikytus vilkikus, grįžta į Baltarusiją ir toliau vykdo tą veiklą, man kyla pamatinių klausimų, ar mes tikrai visi vienodai matome ekonominį saugumą“, – pridūrė K. Budrys.
ELTA primena, kad krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų. Dėl to Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau visi užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Pasienyje yra įstrigę Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse registruotų vilkikai, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimas.
