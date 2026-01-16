Budrys: mes tikrai turėtume tai apsvarstyti

„Mes tikrai turėtume apsvarstyti. Galų gale bus ir šios pratybos, po to sekančios pratybos ir kalbėsim apie ciklą pratybų. Ir Lietuvos dėmesys niekada nebuvo kalbant su sąjungininkais orientuotas tik į mūsų sieną, tik į Suvalkų koridorių, tik į Baltijos jūrą“, – LRT radijui penktadienį teigė jis.
„Mes turime savo indėlį, kurį galime pasiūlyti. Tai aš manau, kad tai privalo būti darbotvarkėje, jeigu tik tai yra toksai poreikis. Žinoma, konsultuojantis su sąjungininkais ir žiūrint, kaip tai būtų efektyvu padaryti“, – tikino Lietuvos diplomatijos vadovas.
Vokietija, Prancūzija, Švedija ir Norvegija trečiadienį paskelbė apie savo misijos dislokavimą, netrukus po to, kai Vašingtone įvykęs JAV, Danijos ir Grenlandijos pareigūnų susitikimas neišsprendė esminių nesutarimų dėl salos, kurios trokšta JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Baltieji rūmai ketvirtadienį pranešė, jog Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos D. Trumpo planams iš Danijos perimti strateginės Arkties salos kontrolę.
