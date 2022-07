Brangstantis benzinas Lietuvos vairuotojų nestabdo: pilasi daugiau nei 2021-aisiais

„Skaičiavimams mes imame bendrą Lietuvoje degalų suvartojimą neišskiriant gyventojų, t. y. atskirai tie duomenys, kas ir kiek kuro perka, nėra renkami. Jeigu lyginant praėjusių metų pirmuosius keturis mėnesius ir šių metų pirmuosius keturis mėnesius, tai matome, kad [suvartojimas] didėjo apie 3 proc. Benzino suvartojimas didėjo 26 proc. Omenyje reikėtų turėti ir tai, kad praėjusių metų pirmus keturis mėnesius buvo tikrai griežti ribojimai dėl koronaviruso. Tačiau nepaisant augančių kainų, mes matome, kad degalų vartojimas tikrai nemažėja“, – aiškino LEA patarėja Agnė Bagočiūtė.

Vidutinis vairuojantis lietuvis dabartinėmis kainomis ant kuro išleidžia nuo 57 iki 114 Eur.

„Lietuviai vidutiniškai per metus nuvažiuoja nuo 5 iki 10 tūkst. km. Šių dienų kainomis tai kainuotų maždaug nuo 57 eurų iki 114 eurų per mėnesį“, – skaičiavo A. Bagočiūtė.

Bent triskart per savaitę dirbti iš namų, važiuoti keliese automobilyje, bent vieną dieną per savaitgalį automobiliu nevažinėti, mažinti greitį nuo 110 iki 90 km/val.

Ėmęsi tam tikrų priemonių vairuotojai gali sutaupyti net 1 200 eurų per metus, kuriuos išleistų kurui.

„Mes tikimės, kad gyventojai taupo, bet tokių apklausų nesame atlikę. Šiandien žiniasklaida skelbia, kad apklausų rezultatai rodo, jog trečdalis atsisako automobilio arba važiuoja mažiau, tačiau šių duomenų komentuoti negalime, nes mes apklausų neatlikome. Bent triskart per savaitę dirbti iš namų, važiuoti keliese automobilyje, bent vieną dieną per savaitgalį automobiliu nevažinėti, mažinti greitį nuo 110 iki 90 km/val. – visų šių priemonių kompleksas mūsų skaičiavimais gyventojui per metus leistų sutaupyti apie 1 200 eurų per metus. Daugiausiai taupytume dirbdami iš namų – čia mes vertinome, kad vidutinis atstumas iki darbo yra maždaug 15 km. Tokiu atveju per metus sutaupytume net 500 eurų“, – tvirtino A. Bagočiūtė.

Nors degalų kainos Lietuvoje krenta, Vokietijoje jie vis dar pigesni.

„Matome, kad jau tris savaites iš eilės Lietuvoje degalų kainos mažėja ir išlieka mažiausios Baltijos regione. Pirmadienio duomenimis, benzinas kainuoja 1,95 Eur, dyzelinas – 1,93 Eur. Nepaisant pastarųjų savaičių [kainų] mažėjimo, Vokietijoje kainos išlieka mažesnės nei Baltijos šalyse“, – lygino A. Bagočiūtė.

Anot LEA patarėjos, naftos kaina 2021-aisiais kilo tiek pat, kiek kilo ir šiais.

„Įtakos turi daugybė faktorių – naftos kainos svyravimai, politinė situacija. Mes žiūrėjome 2021-ųjų ir 2022-ųjų pokytį, tai per praėjusius metus [naftos] kainos augo apie 35 proc. ir šiais metais tendencijos – labai panašios – kainų augimas yra apie 35 proc.“ – priminė A. Bagočiūtė.