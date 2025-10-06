 Paskelbė, kiek iš mokesčių į valstybės biudžetą surinkta pajamų

Paskelbė, kiek iš mokesčių į valstybės biudžetą surinkta pajamų

2025-10-06 17:33
BNS inf.

Valstybės biudžetas (be Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų) per 8 šių metų mėnesius gavo 10,39 mlrd. eurų pajamų – 8,1 proc. (783,6 mln. eurų) daugiau nei prieš metus, arba 67,3 proc. metinio plano, rodo Finansų ministerijos skelbiami sausio–rugpjūčio valstybės biudžeto surinkimo duomenys.

Paskelbė, kiek iš mokesčių į valstybės biudžetą surinkta pajamų
Paskelbė, kiek iš mokesčių į valstybės biudžetą surinkta pajamų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 9,71 mlrd. eurų – 7,3 proc. (659,9 mln. eurų) daugiau nei pernai sausio–rugpjūčio mėnesiais (65,9 proc. metinio plano).

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) šiemet gauta 4,76 mlrd. eurų – 9,9 proc. (427,8 mln. eurų) daugiau (69,7 proc. metinio plano), gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamos augo 14,2 proc. (273,8 mln. eurų) iki 2,17 mlrd. eurų (64 proc. metinio plano), kita jo dalis skiriama savivaldybių biudžetams.  

Akcizų per 8 mėnesius gauta 1,38 mlrd. eurų – 9,5 proc. (122,5 mln. eurų) daugiau nei pernai (63,3 proc. metinio plano).

Tuo metu iš pelno mokesčio šiemet valstybė gavo 4,5 proc. (53,3 mln. eurų) mažiau pajamų – 1,05 mlrd. eurų (56 proc. metinio plano).

Kitų pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 682,76 mln. eurų – 9,5 proc. (123,7 mln. eurų) daugiau (96,8 proc. metinio plano), iš jų daugiausia – dividendų – 154,9 mln. eurų (pernai – 151 mln. eurų, 117,7 proc. metinio plano) bei Lietuvos banko pelno įmokos – 130 mln. eurų (14,4 mln. eurų ir 929 proc.).

Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų šiemet gauta 1,61 mlrd. eurų (66 proc. metinio plano). 

Šiame straipsnyje:
valstybės biudžetas
biudžeto pajamos
pajamos
finansų ministerija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų