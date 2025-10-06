Paskelbė, kiek iš mokesčių į valstybės biudžetą surinkta pajamų

Iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 9,71 mlrd. eurų – 7,3 proc. (659,9 mln. eurų) daugiau nei pernai sausio–rugpjūčio mėnesiais (65,9 proc. metinio plano).
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) šiemet gauta 4,76 mlrd. eurų – 9,9 proc. (427,8 mln. eurų) daugiau (69,7 proc. metinio plano), gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamos augo 14,2 proc. (273,8 mln. eurų) iki 2,17 mlrd. eurų (64 proc. metinio plano), kita jo dalis skiriama savivaldybių biudžetams.
Akcizų per 8 mėnesius gauta 1,38 mlrd. eurų – 9,5 proc. (122,5 mln. eurų) daugiau nei pernai (63,3 proc. metinio plano).
Tuo metu iš pelno mokesčio šiemet valstybė gavo 4,5 proc. (53,3 mln. eurų) mažiau pajamų – 1,05 mlrd. eurų (56 proc. metinio plano).
Kitų pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 682,76 mln. eurų – 9,5 proc. (123,7 mln. eurų) daugiau (96,8 proc. metinio plano), iš jų daugiausia – dividendų – 154,9 mln. eurų (pernai – 151 mln. eurų, 117,7 proc. metinio plano) bei Lietuvos banko pelno įmokos – 130 mln. eurų (14,4 mln. eurų ir 929 proc.).
Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų šiemet gauta 1,61 mlrd. eurų (66 proc. metinio plano).
Naujausi komentarai