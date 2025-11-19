BFK pasiūlymai dėl 2026-ųjų biudžeto: proga susipažinti su lakia fantazija

„Visus pasiūlymus siųsime Vyriausybei ir ji turės progą susipažinti su lakia mūsų Seimo narių fantazija“, – komiteto posėdyje sakė BFK pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas.
Anot jo, parlamentarai pateikė „tik 110“ pasiūlymų, o dauguma jų nėra pagrįsti aiškiais finansavimo šaltiniais.
Politiko teigimu, Seimo nariai siūlydami, kam išleisti papildomai, tačiau nenurodydami lėšų šaltinių, nesilaiko Seimo statuto.
„Šaltinius reikia būtinai nurodyti. Bus pretekstas Vyriausybei atmesti ir nesvarstyti tokių (pasiūlymų – BNS), jei net šaltinių nenurodote“, – teigė A. Sysas.
„Papildomų lėšų Biudžeto komitete (BFK – BNS) nėra“, – pabrėžė jis.
Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Raimondas Kuodis pastebėjo, kad daug parlamentarų siūlo daugiau biudžeto lėšų išleisti įvairioms regionų miestų ir miestelių reikmėms, kurios iš tikrųjų turėtų būti dengiamos savivaldybių biudžetų lėšomis.
Kitas konservatorius Mindaugas Lingė teigė, kad daugumą pasiūlymų Seimo nariai siūlo dengti iš viršplaninių pajamų.
A. Sysas savo ruožtu pabrėžė, jog viršplaninės pajamos nėra pagrįstas finansavimo šaltinis, kadangi pagal teisinę bazę šios pajamos turi būti skiriamos skolos aptarnavimo išlaidoms dengti. Jo teigimu, dabar pasakyti, kiek kitąmet valstybė surinks viršplaninių pajamų, neįmanoma.
BNS skaičiavimais, Seimo nariai 2026 metų biudžetui pateikė pasiūlymų už maždaug 1,1 mlrd. eurų.
Pirmadienį BFK jau pavedė Vyriausybei apsispręsti dėl maždaug 630 mln. eurų vertės Seimo komitetų ir komisijų pasiūlymų.
Kaip rašė BNS, parlamentarai siūlo papildomai rasti pinigų kultūros darbuotojų, mokytojų, statutinių pareigūnų, socialinių darbuotojų bei slaugytojų algoms bei pensijoms didinti, taip pat infrastruktūrai, pastatų statybai ir rekonstrukcijai, keliams, žemės ūkiui, socialinėms paslaugoms, kultūros centrų remontui.
Be kita ko, esama siūlymų mažinti biudžeto projekte numatytas išlaidas.
Daugiausiai lėšų reikalaujančias pataisas įregistravo demokratai Linas Kukuraitis, Rima Baškienė ir Tomas Tomilinas – jie siūlo 13,2 proc. didinti ne tik individualią, bet ir pagrindinę pensijos dalį, o tam papildomai reikėtų 128 mln. eurų.
Parlamentarai siūlo šias išlaidas padengti surinkus daugiau nei prognozuota gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir „Sodros“ įplaukų.
Visi papildomų lėšų prašymai bus svarstomi Seime priimant biudžetą. Į daugelį siūlymų Seimas paprastai neatsižvelgia. Juos dar turės įvertinti ir Vyriausybė.
Norint, kad papildomos lėšos biudžete būtų numatytos, už siūlymą turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras.
