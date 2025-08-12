Atliks tyrimą: kai kurie elektros rinkos dalyviai įtariami pažeidę europinius reikalavimus

Reguliuotojai tirs, ar rinkos dalyvių elgsena teikiant pasiūlymus balansavimo rinkoje atitinka ES didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamento (REMIT) reikalavimus, antradienį pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
„Praėjusią savaitę Baltijos regiono balansavimo energijos rinkoje pastebėjome itin didelius kainų svyravimus, kurie kelia abejonių dėl rinkos dalyvių elgsenos. Kartu su Latvijos ir Estijos reguliuotojais ketiname pradėti išsamų tyrimą, kad įsitikintume, jog visi rinkos dalyviai laikosi REMIT reglamento reikalavimų, kurie draudžia manipuliuoti ir piktnaudžiauti vykdant prekybą elektros energija“, ‒ pranešime teigė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Remiantis Baltijos šalių operatorių viešai skelbiama informacija, pasak VERT, rugpjūčio pradžioje buvo stebimi kainų šuoliai, viršijantys 10 tūkst. eurų už megavatvalandę (MWh). Tuo metu įprastai tokiose situacijose, kai sistemoje trūksta energijos, kaina būna apie 360 eurų, o esant pertekliui – apie minus 75 eurai.
Pasak VERT, teikiami pasiūlymai turi būti paremti ribiniais ir alternatyviais kaštais.
„Situacija, kai rinkos dalyvis be teisėto techninio, reguliavimo ar ekonominio pagrįstumo nepateikia turimų gamybos pajėgumų didmeninėje rinkoje arba juos pateikia už kainą, kuri žymiai viršija ribines gamybos sąnaudas arba alternatyvius kaštus, gali būti laikoma REMIT pažeidimu“ – teigia VERT.
Europinis reglamentas draudžia bet kokį elgesį, susijusį su rinkos manipuliavimu arba bandymu tai daryti.
R. Pocius taip pat atkreipia rinkos dalyvių dėmesį, kad jie turi elgtis atsakingai tiek Baltijos balansavimo pajėgumų, tiek balansavimo energijos rinkose.
Baigus kiekvieną tyrimą, jei bus patvirtintas pažeidimas, reguliuotojai skirs sankcijas pagal REMIT ir nacionalinius teisės aktus.
Balansavimo paslauga reikalinga, kad būtų nuolat užtikrinamas elektros gamybos ir vartojimo balansas. Ji tapo svarbi Baltijos šalims šiemet vasarį atsijungus nuo rusiškos IPS/UPS sistemos bei sinchronizavus tinklus su kontinentine Europa, kuomet tapo reikalinga savarankiškai apsirūpinti balansavimo pajėgumais.
