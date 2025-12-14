Ar šventės brangsta?

Metų pokyčiai
Buvo vertinama, kad keturių asmenų šeimai ir jų svečiams pakanka maždaug 3 kg baltosios mišrainės. Pagal tradicinį, plačiai naudojamą receptą, mišrainei paruošti reikia 1 kg bulvių, 300 g morkų, 10 kiaušinių, 400 g konservuotų žirnelių, 500 g šviežių agurkų, 100 g svogūnų ir apie 250 ml naminio majonezo.
Lyginant 2024 ir 2025 m. maisto produktų kainas, matyti nevienodi, tačiau aiškiai išsidėstę pokyčiai.
Mažiausiai brango kiaušiniai – 3 proc. (nuo 2,67 iki 2,75 Eur/kg), šiek tiek daugiau – konservuoti žirneliai, kurių kaina augo 3,4 proc. (nuo 3,49 iki 3,61 Eur/kg).
Svogūnai šiemet brango kiek ryškiau – 8,2 proc. (nuo 0,73 iki 0,79 Eur/kg), o didžiausias kainos šuolis fiksuotas šviežių agurkų segmente. Jų kaina kilo net 16,6 proc. (nuo 4,57 iki 5,33 Eur/kg).
Tuo tarpu kai kurios daržovės pigo. Morkos per metus atpigo 11,1 proc. (nuo 0,81 iki 0,72 Eur/kg), o labiausiai pinga bulvės – 16,7 proc. (nuo 0,78 iki 0,65 Eur/kg).
Mišrainė – aliejaus įkaitė
Ryškiausias kainų pokytis šiemet fiksuotas aliejų rinkoje, kuri tiesiogiai lemia naminio majonezo savikainą. Rapsų aliejus brango 24,6 proc. (nuo 3,17 iki 3,95 Eur/l), o dar labiau kilo saulėgrąžų aliejaus kaina – net 38,3 proc. (nuo 2,95 iki 4,08 Eur/l). Kadangi majonezui pagaminti naudojamas vienas kiaušinis ir po 100 ml abiejų aliejų, jo savikaina išaugo apie 22,6 proc., t. y. nuo 0,88 iki 1,08 euro už 250 ml.
„Analizė aiškiai rodo, kad pagrindinės daržovės Lietuvoje išlieka palyginti pigios ir jų kainų svyravimai nėra dideli. Tačiau galutinę baltosios mišrainės savikainą lemia jos komponentai, kurių kainodara priklauso nuo pasaulinių žemės ūkio žaliavų rinkų. Aliejus ir kiaušiniai ir yra būtent tie produktai, todėl jų kainų pokyčiai šiemet turėjo didžiausią įtaką patiekalo brangimui“, – aiškina dr. Irma Jankauskienė, Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė.
Brango nežymiai
Vertinant bendrą šio tradicinio patiekalo savikainą matyti, kad trijų kilogramų baltosios mišrainės krepšelis per metus pabrango nedaug. 2024 m. jis kainavo 8,34 euro, o šiemet – 8,89 euro. Tai maždaug 6–7 proc. padidėjimas, kurio didžioji dalis susijusi su brangusiais aliejais ir dėl jų išaugusia naminio majonezo savikaina.
Perskaičiavus vieno kilogramo kainą, mišrainė brango nuo 2,78 iki 2,96 euro – iš esmės 18 euro centų, todėl faktinis pokytis vartotojui išlieka nedidelis.
Kainų ir algų lenktynės
Nors daugelis esame linkę pastebėti pirmiausia kylančias kainas, jos pačios savaime pasako mažai. Maisto produktų vertė kinta ne izoliuotai, o platesniame ekonominiame, sezoniškumo ir net geopolitinių įvykių fone.
Todėl mišrainės savikainos pokytį būtina vertinti kartu su gyventojų pajamų dinamika. Kaip rodo Valstybės duomenų agentūros duomenys, vidutinis neto darbo užmokestis per metus augo apie 9,6 proc., o tai maždaug 6,6 proc. viršijo mišrainės kainos padidėjimą.
Kitaip tariant, čia tas retas atvejis, kai maistas brango lėčiau nei pajamos, o patiekalo įperkamumas ne sumažėjo, bet netgi šiek tiek pagerėjo.
Pasak ŽŪDC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vyriausiojo ekonomisto dr. Evaldo Stankevičiaus, mišrainės kainos stabilumas gali būti vertinamas kaip savotiškas rodiklis – jos prieinamumas rodo, kad baziniai maisto produktai Lietuvoje išlieka prieinami vidutiniam namų ūkiui, nepaisant nuosaikios infliacijos. Nors panašu, kad Kalėdų stalas nepigs, bet ir paskolos dėl baltosios mišrainės imti tikrai nereikės. Tradicinė baltoji mišrainė išlieka vienu stabiliausių ir prieinamiausių šventinio stalo patiekalų – ekonomiškai vis dar prieinamas, kultūriškai svarbus ir laikui atsparus Kalėdų simbolis.
Parengta pagal ŽŪDC inf.
