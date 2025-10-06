Aptars kitų metų biudžetą: kokie valdančiosios koalicijos prioritetai?

Susitikimas vyks pirmadienį popiet Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete.
„Šis koalicijos tarybos susirinkimas yra skirtas biudžeto aptarimui, svarbiausiam šio politinio sezono prioritetui“, – sakė T. Vinokuras.
Tarybos susitikime dalyvaus ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, jis pristatys biudžeto formavimo darbo eigą ir kryptis.
Posėdyje nebus Ukrainoje viešinčios premjerės Ingos Ruginienės.
BNS rašė, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas Seimui turėtų būti pateiktas iki spalio 17 dienos.
Jame turėtų būti numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. BVP.
2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Naujausi komentarai