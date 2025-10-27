Apklausa atskleidė, kurios Baltijos šalies gyventojai taupo labiausiai

Banko „Luminor“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, Latvijoje per mėnesį dešimtadalį pajamų sutaupo 14 proc. gyventojų, o Estijoje – 17 proc. gyventojų.
„Lietuvos gyventojai ne tik geriau kaupia finansinį rezervą, bet ir atsakingai planuoja savo ateitį. Susiformavę įprotį atsidėti lėšų „juodai dienai“, žmonės geriau pasirengia netikėtumams ir priima labiau apgalvotus finansinius sprendimus“, – pranešime sakė „Luminor“ vartojimo paskolų verslo plėtros vadovė Rūta Mylė.
„Luminor“ teigimu, Lietuva išsiskiria ir mažesniu skaičiumi žmonių, kurie taupymui apskritai neskiria dėmesio. Lietuvoje 11 proc. gyventojų nurodė, kad niekada nėra atsidėję pinigų ateičiai, Latvijoje – 17 proc., o Estijoje – 15 proc. gyventojų.
Anot apklausos, 41 proc. Lietuvos gyventojų taupo ne nuolat – pinigus atideda nereguliariai arba tik esant galimybei.
Apklausą rugsėjį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“, kiekvienoje Baltijos šalyje apklaususi po tūkstantį 18–74 metų gyventojų.
