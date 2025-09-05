Apklausa atskleidė, kiek tėvai duoda kišenpinigių savo atžaloms

Tyrimo duomenimis, dažniausiai lietuviai tėvai vaikams skiria 10–19 eurų per savaitę – taip nurodė 14 proc. respondentų. Dar po 10 proc. teigė duodantys mažesnes – 5–9 eurų sumas, arba didesnes – 20–29 eurų.
Tuo metu Latvijos šeimose labiausiai paplitusi vaikams duodamų kišenpinigių suma yra 5–9 eurai per savaitę – taip atsakė 13 proc. respondentų. Be to, 9 proc. apklaustų tėvų Latvijoje teigė savo atžaloms savaitei skiriantys 10–19 eurų, o 5 proc. atsakė negailintys ir didesnės sumos – 20–29 eurų.
Apklausos rezultatai rodo, kad Estijos šeimose vyrauja panaši situacija, kaip ir Latvijoje. Dažniausiai šioje šalyje gyvenantys tėvai vaikams skiria 5–9 eurus per savaitę – tokią sumą tyrimo metu nurodė 14 proc. apklaustųjų. Taip pat 11 proc. Estijos tėvų savo atžaloms per savaitę duoda 10–19 eurų, o 5 proc. – mažiau nei 4 eurus.
Pastebima, kad vis daugiau šeimų renkasi vaikams kišenpinigius pervesti į sąskaitas banke, o ne duoti grynaisiais.
