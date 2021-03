100 A. Armonaitės dienų ministerijoje: vienas pagrindinių uždavinių – pagalba verslui

Per 100 dienų nuo naujosios Vyriausybės patvirtinimo Ekonomikos ir inovacijų ministerija daugiausia dėmesio skyrė pagalbai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams – suplanuota valstybės parama siekia per 330 mln. eurų. Be to, imtasi reformuoti inovacijų, duomenų atvėrimo sritis, stiprinti atstovavimą Lietuvos ekonominiams interesams pasaulyje, teigia Ekonomikos ir inovacijų ministerija.