Žiauri statistika: sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje – vienas didžiausių Europoje

2025-09-18 11:10
ELTOS inf.

Lietuvoje prasidedant antrajam erkių aktyvumo periodui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) sako, kad šalies gyventojų sergamumo šia liga rodikliai, palyginti su kitomis Europos šalimis, yra vieni didžiausių. 

D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Lietuva yra endeminė erkinio encefalito teritorija – čia sergamumo rodikliai vieni didžiausių Europoje. Viena iš sergamumo erkiniu encefalitu priežasčių – pastovūs gamtiniai infekcijos židiniai“, – pranešime skelbia NVSC ir priduria, kad vis dažniau užsikrečiama ir miestų teritorijose.

Anot jos, erkiniam encefalitui būdingas ryškus sezoniškumas – daugiausia šios ligos atvejų registruojama liepos–spalio mėnesiais – susirgimų skaičius daugiau nei 7 kartus didesnis nei kitu metų laiku.

Centro duomenimis, per šių metų aštuonis  mėnesius šalyje iš viso buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai, pernai per tą patį laikotarpį – 517. Šiemet taip pat registruoti 3 mirties nuo erkinio encefalito atvejai, pernai – 7.

