 Geros žinios klaipėdiečiams: kviečia nemokamai pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

2025-08-20 14:18
Pranešimas spaudai

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras informuoja apie galimybę nemokamai pasiskiepyti nuo erkinio encefalito.

Geros žinios klaipėdiečiams: kviečia nemokamai pasiskiepyti nuo erkinio encefalito / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Šia iniciatyva siekiama didinti gyventojų informuotumą ir paskatinti apsisaugoti nuo šios pavojingos ligos, kuri kasmet paliečia vis daugiau žmonių Lietuvoje. 

  • Nemokamas pirmosios dozės skiepas nuo erkinio encefalito („TicoVac“ vakcina).
  • Skirta Klaipėdos m. gyventojams nuo 12 mėn. amžiaus (išskyrus 50-55 m. amžiaus gyventojus*)
  • Vakcinų skaičius yra ribotas.
  • Paslaugos suteikimo vieta – Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras, Taikos pr. 76, Klaipėda.

Paslaugos suteikiamos: rugsėjo 3, 4, 8, 10, 12, 19 d.

* Pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą 50–55 m. amžiaus gyventojai nuo erkinio encefalito gali pasiskiepyti nemokamai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (kreiptis į savo šeimos gydytoją).

Asmenys registruojami internetiniame puslapyje: https://www.sveikatosbiuras.lt/veiklos/ (pasirinkti rugsėjo mėn. veiklas). 

Daugiau informacijos: tel. nr. +37064093346

vakcina
erkinis encefalitas
Klaipėda
sveikata
erkės

