Vaikų maitinimo organizavime – pokyčiai: ką privalu žinoti?

Ar nauja kontroliavimo sistema yra pakankamai gera siekiant ir toliau užtikrinti visus reikalavimus ir ką privalu žinoti tėvams?

VšĮ „Sveikatai palankus“ įkūrėja, maisto technologė ir socialinių iniciatyvų mitybos raštingumo didinimui įgyvendintoja Raminta Bogušienė džiaugiasi, jog ugdymo įstaigoms „atrišamos rankos“, atsisakoma perteklinio biurokratinio mechanizmo. Atsiranda galimybė integruoti, pavyzdžiui, naujus patiekalus pagal sezoniškumą, ar vaikų pageidavimus. Tačiau svarbu pažymėti tai, jog dėl šių pakitimų gali atsirasti rizika maisto kokybei ir sveikatos palankumui. Tėvai turi jungtis į bendruomenes, diskutuoti, stebėti ir kontroliuoti situaciją ugdymo įstaigose, ypatingai mokyklose: ar vaikams tiekiamas maistas atitinka vaikų maitinimo aprašą, ar kokybiškas, skanus ir sveikatai palankus? Taip pat skatiname tėvus nuolatos domėtis, analizuoti vaikų sveikos mitybos reikalavimus, kompleksiškai taikyti juos ir namuose.

Nieko nėra sveikiau už šviežiai ruoštą maistą, pagamintą iš kokybiškų žaliavų tausojančiu būdu, su mažiau cukraus, druskos ir daugiau skaidulinių medžiagų.

Aušra Valaikienė VšĮ „Sveikatai palankus“ maisto technologė ir maitinimo organizavimo specialistė didžiausius pokyčius įžvelgia kontrolėje: valgiaraščių, paruoštų pagal Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus nėra prieinamų nemokamai, skelbiama nemokamos technologinės kortelės, todėl praktiškai lieka tik vienas būdas – vaikus maitinti tik ugdymo įstaigoms pačioms parengus valgiaraščius.

Tokių valgiaraščių kontrolė lieka minimali įvertinus tai, jog VMVT ugdymo įstaigas tikrina vieną kartą per metus ir tikrinimo metu turi įvertinti ne tik tikrinimo dieną teikiamus patiekalus, bet ir visą valgiaraštį – patiekalų dažnumą, pateikimo reikalavimus, patiekalų maistinę ir energinę vertę bei maisto saugą ir higienos sąlygas maisto gaminimo patalpose. Nieko nėra sveikiau už šviežiai ruoštą maistą, pagamintą iš kokybiškų žaliavų tausojančiu būdu, su mažiau cukraus, druskos ir daugiau skaidulinių medžiagų. Tačiau mokyklose vaikai gauna šaltus užkandžius, kurie gali tapti pagrindiniu maistu vietoj šiltų pietų. Todėl kviečiame tėvelius būti budriais ir nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Vaikų maitinimo aprašo pakeitimui, kad kiekvienus naujus mokslo metus pasirašant, kad sutinka su užkandžių sąrašu mokyklos valgykloje, atkreiptų dėmesį į sudėtį ir maistinę vertę, prašytų maitintojų, kad nuolat būtų tiekiami – vaisiai, daržovės, vandens, kad vaikai turėtų tokius užkandžius pasirinkimui, o ne vien bandeles, sausainius ir t.t.

Nelikime abejingi – periodiškai domėkimės, iš kokių produktų gaminamas ir vaikams tiekiamas maistas, ar paruošti patiekalai yra saugūs, sveiki, skanūs bei estetiškai pateikti.

Taip pat, svarbu atkreipti dėmesį, jog naujame apraše nurodyta, kad jei bulvių patiekalai teikiami su padažais, jie turi būti ne riebesni nei 30 proc. Taip pat keičiamas ankštinių daržovių ir jų patiekalų pateikimas – maitinant vaikus visą parą ar tris kartus per parą, tokie patiekalai teikiami ne mažiau kaip du kartus per savaitę. Tėvams viena svarbiausių ir aktualiausių temų cukraus ir druskos kiekiai: pagal naują tvarką išskirta tai, jog jogurtai ir varškės gaminiai su vaisiais ar uogomis, kuriems nurodytas cukraus kiekis 100 g ne didesnis nei 10 g, be pridėtinio cukraus. Taip pat, pakeista tai, jog maitinimo paslaugos tiekėjo pagaminti patiekalai, išskyrus desertus, gaminami su iki 5 g pridėtinio cukraus ir 1 g druskos.

Lietuvos tėvų forumo narys Audrius Murauskas pastebi pozityvią tendenciją – mažėja biurokratizmo, todėl didėja pasitikėjimas bendruomene. Su pasitikėjimu kartu ateina ir didelė atsakomybė, kuri ugdymo įstaigoje nepasibaigia kartu su direktoriumi ar virėju. Ar vaikai valgys saugų, sveiką ir skanų maistą, dėl to atsakingas yra kiekvienas, į ugdymo įstaigą savo vaikus vedantis tėvas, nes ir geriausios tvarkos be kontrolės gali išsikreipti. Dėl šių priežasčių nelikime abejingi – periodiškai domėkimės, iš kokių produktų gaminamas ir vaikams tiekiamas maistas, ar paruošti patiekalai yra saugūs, sveiki, skanūs bei estetiškai pateikti.