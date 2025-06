Astrologų patarimai, kaip be didelių pastangų išsaugoti dailią figūrą: mityba pagal Zodiako ženklą

Avinas

Šio zodiako ženklo atstovės maistui neteikia didelės reikšmės, dažnai pamiršta laiku pavalgyti ir pristinga energijos. O išsibadavusios paskubomis sušlamščia viską, kas papuolė po ranka. Įtampą malšina smaližiaudamos, todėl nuolat turi rūpesčių dėl svorio.

Patarimas. Išmokite valgyti ramiai, tam skirkite laiko – maistas bus geriau suvirškintas ir „neis į kūną“. Vaisiai, rupi duona, daržovės, aštrūs prieskoniai (ypač garstyčios) ir liesa žuvis – geriausia dieta siekiant turėti idealią figūrą. Skonio receptorius apgaukite patiekalus gausiai gardindama prieskoninėmis žolelėmis, rytietiškais prieskoniais – greitina kalorijų deginimą. Energiją atgausite valgydama reguliariai, bet po mažai. Jūsų valgiaraštyje turi vyrauti „gerieji“ angliavandeniai (kruopos, vaisiai, daržovių troškiniai, salotos, trinta sriuba), tada nekamuos alkio priepuoliai ir nuotaikų kaita. Saujelė džiovintų ar šviežių saldžių vaisių, javainis – puikus traškučių ar pyragėlių pakaitalas.

Jūsų silpnoji vieta – širdis, todėl reikėtų vengti riebios mėsos, rūkytų ar keptų gaminių. Siūlome pamėgti tailandietišką ar meksikietišką virtuvę.

Freepik.com nuotr.

Jautis

Ramiam, sėsliam, sočiai ir skaniai pavalgyti mėgstančiam, bet sportuoti nelinkusiam Jaučiui dažnai tenka kovoti su nereikalingais kilogramais. Jam sunku atsispirti naujam skoniui, maga išbandyti naujų patiekalų, ypač desertų.

Patarimas. Kad nekamuotų alkis, į valgiaraštį įtraukite ląstelienos turinčių produktų (sėmenų, grūdų, daržovių ir vaisių). Virškinimas pagerės ir greičiau kris svoris, jei kartą per savaitę darysite iškrovos dieną ir gersite imbierų, kmynų, melisų arbatos. Saldumynus keiskite vaisiais, nekaloringais pieno desertais.

Jums tinkamiausia – italų virtuvė (spagečiai, rizotas, lazanijos), tik nepiktnaudžiaukite riebiais padažais. Makaronai, kaip ir visi sudėtiniai angliavandeniai, ilgam pasotina ir suteikia energijos, todėl nesinori užkandžiauti, mažėja noras smaližiauti. Be to, makaronuose šiek tiek yra ir raumenims reikalingų baltymų, medžiagų apykaitą spartinančių skaidulų, mineralų ir nervus stiprinančių B grupės vitaminų.

Dvyniai

Freepik.com nuotr.

Amžinai lekiantiems ir veikliems Dvyniams papildomi kilogramai kaupiasi dėl nuolatinio užkandžiavimo. Tiksliau, vienu metu dirbdama devynis darbus, jūs nepastebimai prisiragaujate visko, kas būna po ranka. Paskui stebitės, kas gi ištuštino lėkštelę razinų ar saldainių ir kodėl svarstyklių rodyklė šoktelėjo į viršų.

Patarimas. Namuose ar ant darbo stalo nekaupkite nesveikų ir kaloringų maisto atsargų. Jeigu nesąmoningai užkandžiaujate, po ranka turėkite sveikų užkandžių. Valgymas jums turi tapti iš šventu ritualu. Kad ir trumpiau pietausite, bet skirkite tam laiko ir atsitraukite nuo darbų. Mokslininkų įrodyta, kad darant kelis darbus ir valgant tuo pačiu metu smegenys nesugeba pasiųsti reikiamo signalo. Dėl to prasčiau išsiskiria virškinimo sultys, maistas blogiau pasisavinamas, trinka virškinimas ir nejuntamas sotumas.

Kad atgautumėte energiją, jums tinkamiausias – lengvesnis ir angliavandenių turintis maistas. Devyndarbiams dvyniams jėgų suteiks ir šviežiai spaustos vaisių bei daržovių sultys. Mėgstamais mėsainiais, mėsos kepsniais, gruzdintomis bulvytėmis pasilepinkite nebent savaitgalį. Jei pirmenybę teiksite salotoms, troškintoms daržovėms ar žuviai, įvairių grūdų košėms, nereikės laikytis jokių dietų. Patiekalus gardinkite egzotiniais prieskoniais – suteiks pikantiškumo ir pagerins virškinimą. Nepamirškite gerti daug skysčių – malšina alkį ir norą užkandžiauti, be to, valo organizmą.

Vėžys

Freepik.com nuotr.

Namai Vėžio ženklo atstovėms – tvirtovė, o virtuvė – jų stichija. Daugelis mėgsta šeimyną ar draugus nudžiuginti skaniais patiekalais. Na, o tas, kurios gaminti pritingi, pareiga ir motiniški instinktai verčia nertis iš kailio, kad negurgtų tušti namiškių pilvai. Gamindamos rizikuoja prisiragauti daugiau, nei reikia. „Vėžiukės“ jautrios iš prigimties, todėl stresą mėgina „suvalgyti“, o kiekvienas papildomas kąsnis greitai „eina į kūną“.

Patarimas. Nepamirškite, kad silpniausia jūsų vieta – skrandis. Gaminkite liesesnius ir sveikesnius patiekalus. Vartokite kuo mažiau riebalų, juose kepto maisto. Desertui ruoškite vaisių kokteilius ar salotas. Venkite aštrių prieskonių, nes jautriam skrandžiui jie nelabai tinka. Tačiau puikus pasirinkimas – imbierai, linų sėmenys. Ir atminkite: viena iškrovos diena per savaitę – sveika visai šeimai. Jūsų valgiaraštyje turėtų vyrauti liesi pieno produktai, grūdai, vaisiai ir daržovės. Įtampą ir blogą nuotaiką išsklaidys saujelė riešutų, sezoninių uogų ar džiovintų vaisių.

Liūtas

Freepik.com nuotr.

Šio ženklo atstovėms sunku sutramdyti apetitą ir pasisotinti vienu patiekalu. Taip pat sunku prisiversti laikytis dietos ir atsisakyti kaloringų desertų. Prekybos centre Liūtas paprastai renkasi ne tai, kas sveikiausia, o tai, kas jam skaniausia. Jo devizas: „Gyvenu vieną kartą, tad kodėl nepasilepinus!“

Patarimas. Ypač vasarą skrandį palepinkite lengvesniais valgiais. Dažnai įsitempusiam ir vadovauti mėgstančiam Liūtui įtampą padeda nuslopinti produktai, kuriuose gausu nervus raminančio magnio ir B grupės vitaminų. Tad į valgiaraštį įtraukite bananų, vynuogių, trešnių, vyšnių, braškių. Taip pat liesos mėsos, kepenėlių, saulėgrąžų, įvairių kruopų ir kt. Venkite kiaušinių, riebios mėsos ir pieno produktų. Šio ženklo atstovai dažniausiai kenčia nuo per didelio cholesterolio kiekio kraujyje, tad įpraskite gaminti maistą be riebalų, mažiau vartokite raudonos mėsos ir riebių padažų. Š valgiaraštį įtraukite žuvies, jūros gėrybių. Jums tinka valgymo filosofija pagrįsta Viduržemio dieta, kurioje gausu daržovių ir žuvies produktų,

Mergelė

Skrupulingosios Mergelės perdėtai rūpinasi sveikata ir nerimauja dėl to, kas patenka į jų skrandį. Nuo įtampos dažnai „streikuoja“ virškinimas. Kadangi prasčiau pasisavinamas maistas, tam tikrose kūno vietose, ypač ant klubų ir pilvo, ima kauptis riebalai.

Patarimas. Nuolat gurkšnokite virškinimą gerinančių ir nervus raminančių žolelių arbatą (kmynų, pankolių, pipirmėčių, žaliąją ir kt.). Jautrioji jūsų vieta – kepenys, todėl venkite aštraus maisto, ypač fermentinių ar pelėsinių sūrių. Patiekalus gardinkite cinamonu, kalendromis, krapais, kardamonais ir pipirais. Rytą tuščiu skrandžiu išgerkite stiklinę vandens su šaukšteliu medaus arba citrinų sultimis – suteiks žvalumo, paspartins virškinamojo trakto veiklą. Pusryčiams idealiai tinka avižiniai dribsniai, įvairių grūdų košė, pagardinta sėmenimis. Į valgiaraštį įtraukite liesų pieno produktų, ypač raugintų. Pirmenybę teikite lengvam, troškintam ar garuose virtam maistui. Nepiktnaudžiaukite kava.

Svarstyklės

Freepik.com nuotr.

Šio ženklo atstovai mėgsta įvairovę, taip pat ir virtuvėje. Paprastai vienu metu jie nori paragauti kuo įvairesnių patiekalų, dažnai persivalgo. Kadangi iš prigimties turi polinkį pilnėti, dažnai laikosi dietų ar kitokiais būdais kovoja su nereikalingais kilogramais.

Patarimas. Ugdykite valią. Nebūtina atsisėdus prie stalo prisikirsti už visą dieną. Kad nekamuotų alkis, valgykite dažniau, bet mažesnėmis porcijomis. Rinkitės kuo liesesnius produktus. Jei kartą per savaitę darytumėte iškrovos dieną, neturėtumėte vargo dėl svorio. Pamirškite riebius padažus, juos keiskite alyvuogių aliejaus, citrinų sulčių ir prieskoninių žolelių mišiniu. Salotas galite gardinti ir šlakeliu obuolių acto – greitina medžiagų apykaitą. Jūsų valgiaraštyje neturėtų stigti grūdų bei liesų pieno produktų, vaisių ir daržovių, kuriuose gausu kalio ir vitamino C (bulvių, paprikų, mėlynių, salierų, citrusinių vaisių, bananų, jūros kopūstų ir kt.).

Skorpionas

Freepik.com nuotr.

Šio ženklo atstovės – didelės smaližės. Jautrios ir emocionalios iš prigimties, todėl užgniaužtas emocijas mėgina „suvalgyti“. Nors puikiai išmano apie sveiką mitybą, tai akimirksniu pamiršta užsukusios į konditerijos skyrių. Paskui graužiasi dėl kelių „nežinia iš kur“ atsiradusių kilogramų ir arba nieko neima į burną ir gyvena puspadžiu, arba kemša be saiko.

Patarimas. Bet kokie kraštutinumai – didžiausias jūsų priešas. Jums reikia į gyvenimą įnešti daugiau harmonijos ir balanso. Tai padaryti bus lengviau, jei išmoksite valdyti emocijas. Padės saviugda, dvasinės praktikos, meditacija, buvimas gamtoje – įsileiskite kuo daugiau teigiamų emocijų ir mažiau kritikuokite save.

Nors geidžiate išragauti viską, kas nauja, eksperimentuokite atsargiai. Vėlgi – nepulkite į kraštutinumus, nes tai gali išderinti medžiagų apykaitą. Stenkitės valgyti reguliariai – mažiau norėsis užkandžiauti. Raskite kompromisą: šokoladą keiskite saujele džiovintų vaisių ar lėkštele šviežių salotų. Ir saldu, ir skanu, be to, suteikia mineralų bei nuotaiką keliančių angliavandenių. Rinkitės pikantiškus, bet nekaloringus patiekalus. Du kartus per dieną valgykite šilto maisto. Jums ypač tinka kinų ar japonų virtuvė.

Šaulys

Freepik.com nuotr.

Šaulys nepripažįsta jokių apribojimų, taip pat ir virtuvėje. Mėgsta smaguriauti, mielai paragauja net keisčiausių ir egzotiškiausių patiekalų. O per skubėjimą pasitenkina tuo, kas papuolė po ranka.

Patarimas. Nepamirškite, kad Šaulio ženklo moterys dažniausiai linkusios tukti (žinoma, būna ir išimčių). Turite išsiugdyti saiką ir įprasti valgyti reguliariai. Nekiškite į skrandį visokio šlamšto, ypač greitojo maisto. Rinkitės kuo lengvesnius produktus. Jums tinkamiausi egzotiški vaisiai ir rytietiški valgiai. Jei maitinsitės skaniai (sudarykite valgiaraštį iš mėgstamų produktų), bet mažomis porcijomis, bus lengviau numesti svorio. Daugiau vartokite ankštinių ir kitokių daržovių, ypač šparagų, vaisių ir vaisinio jogurto, žuvies. Kilus pagundai pasmaližiauti, visada po ranka turėkite trapučių, šviežių vaisių ar tiesiog pjaustytų morkų, kopūstų bei kitų daržovių.

Jautriausia jūsų organizmo vieta – kepenys, todėl patartina valgyti ne keptą, o virtą, troškintą maistą.

Ožiaragis

Dėl menkiausių klaidų jautruolis Ožiaragis dažnai kremtasi ir išgyvena, o įtampą mėgina sumažinti valgydamas. Visai nekvaršina sau galvos – karbonadas ar sumuštinis – svarbu, kad neurgztų skrandis. Dėl netinkamos mitybos ir įtampos šio ženklo atstovai dažnai kenčia nuo per didelio kraujospūdžio.

Patarimas. Venkite druskos – ji didina kraujospūdį ir sulaiko organizme vandenį (dėl to sunkiau krinta svoris). Kad nebūtų prėska, patiekalus gardinkite prieskoninėmis žolelėmis. Namuose nekaupkite saldumynų atsargų, nes susinervinusi neatsispirsite jų pagundai.

Kadangi silpniausia jūsų vieta – kaulai, turėtumėte juos stiprinti. Jūsų racione neturi stigti kalcio, t. y. pieno ir jo produktų. Tik rinkitės liesesnius. Kasdien suvalgykite po kelis indelius jogurto, varškės, o vakare išgerkite stiklinę kefyro. Esate linkusi sirgti alerginėmis ligomis, todėl nepiktnaudžiaukite citrusiniais vaisiais. Pirmenybę teikite ekologiškiems produktams, kuriuose būtų kuo mažiau visokių „E“.

Vandenis

Freepik.com nuotr.

Vandenio ženklo moterys paprastai nelinkusios užkandžiauti tarp valgymų, tad lyg ir neturėtų skųstis figūra. Tačiau jos valgo sočiai ir vienu prisėdimu, todėl apsunksta skrandis, maistas prasčiau virškinamas ir kaupiasi riebalai. Kaip sakoma, pradeda ir negali sustoti. Dar viena nereikalingų kilogramų priežastis – greitas valgymas, kimšimas, užuot gerai sukramčius kiekvieną kąsnį.

Patarimas. Atminkite, kad jūsų skrandis negeležinis. Siekdama paįvairinti savo valgiaraštį įmantriais patiekalais, nepersistenkite. Valgykite neskubėdama, gerai kramtykite kiekvieną kąsnį, tada neturėsite problemų dėl sutrikusio virškinimo ir nesikaups nereikalingi kilogramai. Jei valgysite po mažiau, bet gardžiau, puikiai jausitės ir nestorėsite. Stenkitės kuo mažiau vartoti druskos, gerti daug skysčių, tačiau nepiktnaudžiaukite kava. Venkite konservuotų ir rūkytų produktų. Jums labai tiktų prancūzų virtuvė.

Silpniausia jūsų organizmo vieta – raumenys, kaulai ir širdis. Valgiaraštį papildykite produktais, kuriuose gausu kalio, kalcio, magnio ir B grupės vitaminų. Geriausiai tiktų liesos žuvys, žalialapės daržovės, bananai, vynuogės, jogurtas, neriebus fermentinis sūris ir kt.

Žuvys

Freepik.com nuotr.

Nemokančioms planuoti ir kantrybės stokojančioms Žuvims stinga nuoseklumo ir sudarant valgiaraštį. Jos nori viską išmėginti, todėl puola nuo vienos dietos prie kitos. Taip elgdamosi sekina organizmą, nuo visokių eksperimentų gali sutrikti medžiagų apykaita. Atminkite: šio ženklo atstovai turi polinkį tukti.

Patarimas. Jei norite išsaugoti liekną figūrą, pradėkite maitintis normaliai ir reguliariai. Nesilaikykite mažo kaloringumo dietų. Kad išlaikytumėte normalų kūno svorį, derinkite produktus. Nevalgykite mėsos su bulvėmis, pieno ir jo produktų nemaišykite su kitokiais ir pan. Venkite konservuoto ir šaldyto maisto. Pamėkite sriubas, tik jas ruoškite kuo liesesnes. Valgius gardinkite muskatų riešutais, gvazdikėliais ir česnakais. Jei dažnai trinka žarnyno veikla, pasimėgaukite džiovintomis slyvomis, kmynų arbata ar kviečių sėlenomis – reguliuoja virškinimą.

Kadangi jūsų jautri vieta – širdis, kraujagyslių sistema ir inkstai, venkite riebaus ir sūraus maisto. Kartą per savaitę darykite iškrovos dieną.