Specialistė: didelė dalis ŽIV atvejų Lietuvoje diagnozuojama užsieniečiams

Jos teigimu, 2022–2023 metais didelė dalis ŽIV atvejų buvo diagnozuota į šalį atvykusiems užsieniečiams.
„Sergamumas šia infekcija pradėjo didėti nuo 2022 metų ir aukštesnį rodiklį lėmė užsienio šalių piliečių, užsikrėtusių ŽIV, skaičius. Vertinant ilgalaikes infekcijos plitimo tendencijas, sergamumo rodikliai visada svyravo tarp 4–6 atvejų. Tuo tarpu 2022–2023 metais siekė apie 9 atvejus 100 tūkst. gyventojų“, – LRT Radijui trečiadienį kalbėjo NVSC specialistė.
„Iš visų 400 užsieniečių, kuriems Lietuvoje nustatyta ŽIV infekcija, net 70 proc. buvo diagnozuoti per pastaruosius trejus metus“, – sakė ji.
Visgi O. Jučienė pažymėjo, kad nuo praėjusių metų Lietuvoje specialistai stebi sergamumo ŽIV rodiklio mažėjimą.
„Praėjusiais metais sergamumas buvo beveik pusantro karto mažesnis negu 2023 metais“, – akcentavo ji.
Anot NVSC specialistės, nors nuo 2022 metų užsieniečiai vis dar sudaro reikšmingą dalį naujų atvejų, tačiau jų proporcija taip pat mažėja. 2022 metais jie sudarė 47 proc., pernai – 34 proc.
