Piniginė parama onkologiniams ligoniams priklauso nuo savivaldybės: dydis skiriasi kartais

Tai atskleidė Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) atliktas tyrimas, kaip 2020 metais reglamentuotas vienkartinių išmokų mokėjimas onkologiniams pacientams.

„Atliktas tyrimas atskleidė, kad gyvename 60 greičių Lietuvoje“, – penktadienį per spaudos konferenciją Seime sakė Seimo narys Justas Džiugelis.

POLA direktorės Neringos Čiakienės teigimu, 59-iose savivaldybėse iš 60-ies onkologinė liga yra prilyginama situacijai, kai žmogus gali kreiptis pagalbos.

46 savivaldybėse asmenys gali kreiptis, nepaisant to, kokia onkologinės ligos stadija jiems diagnozuota, 14 savivaldybių gyventojai gali kreiptis tik tuomet, jeigu liga jiems nustatyta pažengusios – trečios ar ketvirtos – stadijos.

„Tačiau nepaisant to, kad žmogui gali būti diagnozuota pirmos stadijos liga, gydymą jam teks atlikti ilgalaikį – šešių–aštuonių mėnesių. Patys žinome, kad dabar, pandemijos laikotarpiu, nemažai žmonių yra netekę darbo, tie, kas dirbo su verslo patentais ir individualios veiklos pažyma, jų nedarbingumo išmokos arba labai mažos, arba jų nėra. Todėl ta vienkartinė išmoka jiems yra be galo aktuali ir reikalinga“, – tvirtino N. Čiakienė.

Tyrimo duomenimis, savivaldybės taiko labai skirtingus vienkartinių išmokų dydžius. Didžiojoje dalyje savivaldybių išmokos siekia iki 200 eurų, kai kur – iki 640 eurų, kai kur – iki 1000 eurų.

„Pora savivaldybių randa galimybių skirti ir 3600 eurų, 6500 eurų pagalbą. Tiesa, ji skiriama nebe pinigais, o padengiant sveikatos priežiūros išlaidas, apmokant paslaugas, kai žmogus būna neapsidraudęs ar jam reikia apmokėti Lietuvoje nekompensuojamą gydymą“, – aiškino POLA vadovė.

Be to, pašalpos skiriamos ne kiekvienam susirgusiajam, vertinamas jų pajamų dydis. Tačiau ir jis labai svyruoja – nuo 120 iki 700 eurų.

N. Čiakienė palygino, kokios pagalbos gali tikėtis trečios stadijos onkologine liga susirgę Panevėžio ir Pakruojo gyventojai.

„Panevėžyje asmuo gali tikėtis pagalbos iki 440 eurų, Pakruojyje – iki 600 eurų. Pakruojyje gyvenančio paciento pajamos nėra vertinamos, Panevėžyje pajamos privalo būti mažesnės nei 448 eurai per mėnesį. Panevėžyje asmuo gali kreiptis kartą per metus, o Pakruojyje – esant realioms aplinkybėms daugiau nei vieną kartą per metus“, – sakė POLA vadovė.

J. Džiugelis pranešė kreipęsis į Lietuvos savivaldybių asociaciją, visų savivaldybių merus bei administracijos vadovus, kviesdamas išmokų sistemoje nustatyti minimalius standartus.

Jis siūlo visose savivaldybėse nustatyti vienodas sąlygas, kurioms esant onkologinis pacientas galėtų pretenduoti į išmoką. Taip pat nustatyti vienodą sumos rėžį, suteikti didesnes vienkartines išmokas pacientams, kurie serga ypač sudėtinga onkologine liga ar jos forma, kai reikalingas inovatyvus gydymas.

„Onkologiniams ligoniams suteikti ne tik vienkartines, bet ir periodines išmokas, kai reikia apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas“, – sakė parlamentaras.

Jeigu po metų situacija šioje srityje nepasikeis, politikas žada problemą spręsti keičiant įstatymus.