Mokslininkai įspėja: nemiga pavojingesnė nei manėte

Pagal naują Oregono sveikatos ir mokslo universiteto (Oregon Health & Science University – OHSU) atliktą tyrimą, prastas miegas gali labiau sutrumpinti gyvenimo trukmę nei tokie veiksniai kaip nesubalansuota mityba, fizinio aktyvumo stoka ar vienatvė.
Žurnale „Sleep Advances“ paskelbtame tyrime mokslininkai analizavo Jungtinės Amerikos Valstijų (JAV) Ligų kontrolės ir prevencijos centrų atlikto nacionalinio tyrimo duomenis, nustatydami gyvenimo trukmės tendencijas skirtingose valstijose.
Tyrimo rezultatai parodė, kad miego trūkumas didina mirtingumo riziką visose JAV valstijose ir pagal neigiamą poveikį sveikatai nusileidžia tik rūkymui.
Miegoti septynias–devynias valandas per parą – būtinybė
OHSU Slaugos mokyklos Miego, chronobiologijos ir sveikatos laboratorijos docentas ir vadovas, taip pat vienas iš pagrindinių tyrimo autorių dr. Andrew McHill teigė nesitikėjęs, kad miegas bus taip glaudžiai susijęs su ilgaamžiškumu.
„Mes visada manėme, kad miegas yra svarbus, bet mūsų tyrimai tai tikrai patvirtina: žmonės turėtų stengtis miegoti septynias–devynias valandas per parą. Šie rezultatai rodo, kad miegui turime skirti ne mažiau dėmesio nei tam, ką valgome ar kiek judame“, – teigė dr. A. McHill.
Psichiatras dr. Danielis Amenas pabrėžia, kad miegas yra itin svarbus tiek smegenų veiklai, tiek ilgaamžiškumui.
„Miegas – gyvybiškai svarbus. Jo metu smegenys tarsi apsivalo. Jei žmogus naktį nemiega septynių–devynių valandų, jo smegenys atrodo senesnės, nei yra iš tikrųjų, – sumažėja kraujo pritekėjimas, dėl to didėja uždegiminiai procesai. Be to, smegenys nespėja pašalinti per dieną susikaupusių toksinų“, – aiškino dr. D. Amenas.
Ką reikėtų keisti?
Gydytojas perspėjo, kad nemiga gali lemti prastesnius sprendimus ir įtraukti į užburtą problemų ratą.
„Sumažėjus smegenų priekinės dalies aktyvumui, žmogus ne tik jaučiasi pavargęs, bet ir tampa alkanesnis bei linkęs priimti daugiau netinkamų sprendimų. Tai didina stresą, o šis, savo ruožtu, dar labiau apsunkina miegą ateinančią naktį“, – teigė jis.
Siekdamas palaikyti smegenų sveikatą ir ilgaamžiškumą, dr. D. Amenas pataria pradėti nuo nedidelio, bet reikšmingo pokyčio – eiti miegoti bent penkiolika minučių anksčiau.
„Stenkitės vengti dėmesį blaškančių veiklų, tokių kaip „Netflix“ žiūrėjimas ar naršymas telefone“, – patarė psichiatras.
