Klausą galinti atimti pavojinga, bet menkai žinoma infekcija: itin aktualu vienai žmonių grupei

Vaikų infekcinių ligų specialistas, docentas Sorenas Ganttas aptarė CMV paplitimą, diagnozavimą ir prevenciją.

CMV paplitimas

Apie pusė visų suaugusiųjų Kanadoje turi šį virusą. Žemesnes pajamas turinčiose šalyse juo yra užsikrėtę beveik visi gyventojai. Žmonės dažnai nežino, kad yra viruso nešiotojai. Pirminės infekcijos atveju gali pasireikšti lengvi, į gripą panašūs simptomai, tačiau gali nebūti ir jokių požymių. Žmonės su šia infekcija gyvena visą likusį gyvenimą, tačiau virusas retai sukelia problemų.

Vis dėlto, jei kūdikiai užsikrečia nėštumo metu, CMV gali turėti pražūtingų pasekmių. Vienas iš 200 Kanadoje gimusių kūdikių turi įgimtą CMV infekciją, ir maždaug 20 proc. iš jų turės tam tikrą nuolatinę negalią.

CMV pakenkia daugiau vaikų nei visos ligos, dėl kurių šiuo metu tikrinami naujagimiai, kartu sudėjus. Tai yra pati dažniausia įgimta infekcija pasaulyje.

Kaip CMV perduodama kūdikiams?

Užsikrėtusi motina gali perduoti virusą savo kūdikiui prieš gimdymą, jo metu ar po jo, tačiau problemos kyla tik tuomet, kai kūdikis užsikrečia prieš gimdymą (įgimta infekcija).

Kūdikiai labai dažnai užsikrečia po gimimo per motinos pieną ar seiles, tačiau nesuserga. Kūdikio užsikrėtimas prieš gimdymą įvyksta, kai moteris suserga CMV ar vėl juo užsikrečia nėštumo metu.

CMV daugiausia perduodamas per kitų mažų vaikų seiles ir šlapimą. Panašiai kaip ir kitų virusų atveju. Nėščios moterys turėtų gerai plauti rankas. Jos taip pat turėtų vengti dalijimosi seilėmis su mažais vaikais, pavyzdžiui, nesidalinti puodeliais ar šaukštais ir nebučiuoti jų į lūpas.

Sudėtingas diagnozavimas

Labai retai įgimtą CMV infekciją turintis kūdikis turi pakankamai specifinių simptomų, kad medikai atliktų tyrimus, todėl didžioji dalis užsikrėtusių kūdikių lieka nediagnozuoti. Be to, dauguma vaikų, kuriems dėl įgimtos CMV infekcijos pasireiškia klausos praradimas, nebus nustatyti atliekant naujagimių klausos patikrą, nes klausos praradimas dažniausiai prasideda po to, kai kūdikis jau būna išvykęs iš ligoninės.

Ankstyva diagnozė bent jau leidžia medikams atidžiai stebėti užsikrėtusius kūdikius dėl klausos praradimo ir kitų raidos problemų. Ši informacija leidžia taikyti ankstyvąją intervenciją. Kai kuriems kūdikiams taip pat gali būti skiriamas gydymas antivirusiniais vaistais, siekiant pagerinti jų prognozę.

Kodėl intervencija yra svarbi?

Labai svarbu anksti identifikuoti vaikus, kuriems vystosi klausos praradimas. Vaikai, turintys klausos sutrikimų, kuriems netaikoma ankstyvoji intervencija, niekada nepasiekia tokių pačių akademinių ar profesinių rezultatų kaip jų girdintys bendraamžiai.

Jei taikoma ankstyva intervencija, pavyzdžiui, klausos aparatai, kochleariniai implantai ar kalbos terapija, vaikų rezultatai yra visiškai normalūs. Jie gali negirdėti normaliai, bet bendrauja lygiai taip pat gerai, o ir mokykloje jiems sekasi taip pat.