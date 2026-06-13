„Camelia“ vaistininkė perspėja: net ir apniukusią dieną saule reikia mėgautis atsakingai

Nudegimą saulėje atpažinti nesunku. Pirmasis požymis – paraudusi oda, o netrukus atsiranda deginimo jausmas, odos perštėjimas, o kartais ir patinimas. Vaistininkė J. Voverė pabrėžia, jog nudegimo saulėje atveju svarbu kuo greičiau imtis tinkamų veiksmų ir pasirūpinti oda, kad būtų išvengta didesnių pažeidimų ar ilgalaikių pigmentacijos pokyčių.
Kaip palengvinti nemalonius pojūčius?
Odos nudegimo saulėje atveju drėkinimas yra būtinas, kadangi perkaitusi oda netenka daug drėgmės, išsausėja, gali pradėti šerpetoti. „Camelia“ vaistininkė pataria odos regeneracijai ir nuraminimui rinktis lengvos tekstūros priemones – putas, pienelį, gelį ar losjoną. Taip pat odą puikiai atgaivinti ir nuraminti gali purškiamas terminis vanduo iš natūralių šaltinių.
„Vertėtų rinktis kosmetiką, kurioje yra hialurono rūgšties, glicerino, pantenolio ar alavijo – šios veikliosios medžiagos intensyviai drėkina, ramina sudirgusią odą ir padeda išvengti šerpetojimo. Be to, kosmetika, praturtinta natūraliais augaliniais ekstraktais, ne tik mažina paraudimą bei sudirgimą, bet ir skatina natūralų odos atsikūrimą“, – teigė J. Voverė.
Po odos nudegimo reikėtų vengti naudoti veido ir kūno priežiūros priemones, kurių sudėtyje yra kvapiklių, alkoholio, rūgščių, retinolio ar kitų stipriai veikiančių ingredientų. Taip pat nederėtų tepti odos grynaisiais aliejais ar jų pagrindu pagamintais produktais – tokios priemonės tarsi sudaro sandarią plėvelę, trukdančią odai kvėpuoti, todėl uždegimas gali tik sustiprėti. Jei po kelių dienų oda pradeda luptis, vaistininkė pataria jos neplėšyti ir nešveisti – taip galima sukelti ne tik dar didesnius pažeidimus, bet ir infekcijas.
Nepamirškite prevencijos
Nors nemažai žmonių apie apsaugą nuo saulės susimąsto tik tada, kai oda jau parausta ar pradeda skaudėti, „Camelia“ vaistininkė ragina prisiminti, kad tinkamai parinktos SPF priemonės gali padėti išvengti ne tik nudegimų saulėje, bet ir sumažinti odos vėžio riziką.
„Rinkitės kremą ar purškiamą priemonę su SPF 30 ar SPF 50, o jei turite jautrią odą – rinkitės SPF 50+. Priemonę reikėtų užtepti 20–30 minučių prieš išeinant į lauką ir reaplikuoti kas kelias valandas, ypač po maudynių ar gausaus prakaitavimo. Jei apsaugos faktorius yra žemesnis, patarčiau vengti tiesioginių saulės spindulių, ypač tarp 11 ir 16 valandos, kai ultravioletinė spinduliuotė yra stipriausia“, – priminė vaistininkė.
J. Voverė primena, kad birželio mėnesį su „Mažų kainų“ kortele visose „Camelia“ vaistinėse reikalingų saulės kosmetikos ir kūno priežiūros priemonių galima įsigyti pigiau. Perkant 2 ar daugiau, skirtingų ar vienodų, saulės kosmetikos, kūno priežiūros priemonių, joms bus suteikiama 30 proc. nuolaida. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
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