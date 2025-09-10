Prasideda nacionalinė iniciatyva „Sija“ – streso mažinimo programa jaunimui

„Sija“ yra Pasaulio sveikatos organizacijos sukurtos streso mažinimo programos „STARS“ (angl. Sustainable Technology for Adolescents and Youth to Reduce Stress), skirtos jaunimui, lietuviška versija. Lietuvoje ją, bendradarbiaujant su Pasaulio sveikatos organizacija, išvertė ir Lietuvos kontekstui pritaikė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos institute veikiančio Psichotraumatologijos centro mokslininkų komanda, vadovaujama profesoriaus dr. Evaldo Kazlausko.
Apie iniciatyvą
„Sija“ – tai ne tik tyrimas, kurio metu jaunuoliai kviečiami anonimiškai pasidalinti savo patirtimi, bet taip pat ir pagalba, norint įgyti veiksmingų streso mažinimo įgūdžių. „Sija“ – tai penkių savaičių trukmės programa, paremta pokalbių roboto principu. Ji apima dešimt trumpų internetinių sesijų – pokalbių, kurių metu jaunuoliai mokosi atpažinti savo emocijas, praktikuoti įvairius streso įveikos būdus ir stiprinti emocinį atsparumą. Kiekviena sesija trunka apie 10–20 minučių, o naudotis programa galima bet kada ir bet kur – svarbiausia turėti prieigą prie interneto. Pokalbių robotas veikia pagal psichologų paremtą algoritmą, taigi programa yra saugi, o joje pateikiama informacija – kruopščiai atrinkta.
„Tai lengvai pasiekiamas ir interaktyvus įrankis, leidžiantis gana žaismingu būdu pasirūpinti savo emocine gerove. Svarbu pabrėžti, kad jauni žmonės savarankiškai naudojasi pokalbių robotu, tačiau lygiagrečiai jie gauna ir trumpas specialiai apmokytų savanorių konsultacijas, kurių metu gali aptarti savo patirtį, kilusius sunkumus ir pan. Taigi yra derinamas individualus darbas, pasitelkiant įdomų technologinį sprendimą, ir asmeninis kontaktas su padėti pasiruošusiu savanoriu“, – sakė projekto vadovas profesorius E. Kazlauskas.
Visa veikla yra nemokama, o surinkti duomenys – konfidencialūs. Iniciatyva remiasi bendradarbiavimu su jaunimo organizacijomis, švietimo įstaigomis bei žiniasklaida. Be to, atrinkti dalyviai galės gauti nemokamą individualų palaikymą – konsultacijas bei emocinę paramą.
Kodėl tai svarbu?
Remiantis paskutiniais Lietuvos ir Europos duomenimis, vis daugiau jaunų žmonių išgyvena psichologinį spaudimą, jaučiasi neužtikrinti dėl savo pasirinktų gyvenimo sprendimų, o pagalba dažnai būna pamiršta ir nesulaukiama. „Sija“ kviečia kalbėti garsiai apie tai, kas dažnai nutylima – abejones, nerimą, tapatybės paieškas, spaudimą „atrasti savo kelią“.
Programa ir tyrimu susidomėję jauni žmonės turės unikalią galimybę nemokamai pasinaudoti niekur kitur neprieinama streso mažinimo programa. Be to, dalyvaudami Vilniaus universiteto atliekamame tyrime jaunuoliai prisidės prie tarptautinio mokslinio tyrimo ir psichologinių paslaugų gerinimo Lietuvoje ir pasaulyje. Visi į tyrimą atrinkti dalyviai už skirtą laiką gaus dovanų.
Kampanija bus įgyvendinama įvairiais kanalais: internetu – per „Sija“ platformą, „Instagram“, „Facebook“, naujienlaiškius; fiziškai – per partnerių tinklą universitetuose, mokyklose, jaunimo centruose, bendruomenėse. Taip pat planuojama žiniasklaidoje skelbti interviu ir straipsnius.
Kaip prisijungti? Jaunuoliai kviečiami pildyti dalyvio formą adresu www.sijajaunimui.lt – registracija atvira nuo rugsėjo 8 d.
Trumpai apie kampaniją
Trukmė – nuo rugsėjo 8 iki lapkričio 30 d., amžiaus grupė – 18–25 m., dalyvavimas nemokamas, tikslas – išgirsti jaunuolius, suteikti pagalbą, skatinti kalbėtis.
