 E.K.O. varžybos Klaipėdoje: jaunimas ieško sprendimų klimato kaitai

2025-10-28 14:48 kauno.diena.lt inf.

Spalio 24-ąją, minint Tarptautinę kovos su klimato kaita dieną, Lietuvos jūrų muziejus jau antrus metus iš eilės pakvietė moksleivius į edukacines E.K.O. varžybas. Šios Edukacinės Kopgalio orientacinės varžybos siekia atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos keliamas grėsmes Baltijos jūrai ir visai aplinkai, o jaunajai kartai – padėti suprasti, kaip kasdieniai pasirinkimai gali prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo.

„Klimato šiltėjimas daro didelę neigiamą įtaką Baltijos jūros ekosistemai, – sakė biologas, muziejaus Akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas Saulius Karalius. – Kyla jūros lygis, mažėja druskingumas, tai veikia žuvų rūšis, prisitaikiusias gyventi sūriame vandenyje, ir skatina invazinių rūšių plitimą. Dėl deguonies trūkumo plečiasi negyvosios jūros zonos“.

Ledo tirpsmo poveikį tiesiogiai pajunta ir muziejus: kasmet daugėja ruoniukų pamestinukų, kuriuos tenka globoti Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre. Dėl nebeužšąlančios jūros ruonių patelės netenka saugių vietų jaunikliams atsivesti ir yra priverstos ieškoti sausumos, kur joms kyla pavojus.

A. Mažūno nuotr.

Šiemet E.K.O. varžybos vyko kartu su Klaipėdos „Varpo“ gimnazija, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas gamtamoksliam STEAM ugdymui. Trijų 9-ųjų klasių moksleiviai, lydimi mokytojų, dalyvavo orientacinėse užduotyse Neringos forte, Delfinariume ir Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre. Sekdami užuominas ir spręsdami užduotis, jie atrado, kokie gebėjimai, žinios ir vertybės padeda kurti tvarią ateitį.

Lietuvos jūrų muziejus tokiomis iniciatyvomis siekia ne tik edukuoti jaunimą apie klimato kaitos iššūkius, bet ir įkvėpti jį imtis atsakomybės už mūsų bendrą aplinką ir rytojų.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
E.K.O. varžybos
klimato kaita
jaunimas
Ledo tirpimas
ruoniukai
aplinka
Lietuvos jūrų muziejus

