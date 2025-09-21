Misija įmanoma: skaitymas – ne prievolė, o malonus įprotis

Ne prievolė, o įprotis
Ne visi vaikai nuo mažens atranda skaitymo malonumą ir tai visiškai normalu. Svarbu prisiminti, kad vaikai mėgsta tyrinėti ir smalsauti, todėl vaiko teisių gynėjai pataria žaismingai skatinti vaiką skaityti, pasistengti išvengti užduoties skyrimo.
„Skaitymas padeda vaikams augti, atrasti, svajoti, bet, žinoma, siekiant, kad vaikas norėtų atsiversti knygą, labai svarbu jį sudominti. O sudominus, kurti tradiciją, kad skaitymas taptų ne prievole, o maloniu įpročiu“, – sako vaiko teisių gynėja Jolanta Palionienė.
Leiskime vaikams rinktis
Meilė knygoms vaikui gali užgimti ir dėl vienos jį labai sudominusios istorijos. Todėl labai svarbu kalbėtis su vaiku apie tai, kas žadina jo smalsumą, išsiaiškinti jo pomėgius ir interesus. Pavyzdžiui, galbūt vaikas mieliau ir dažniau ims į rankas knygas apie miško gyvūnus nei mašinėles ar lėktuvus.
„Puiku, kad tėvai renka skaitinius vaikams, tačiau siūlau nepamiršti atkreipti dėmesį į vaiko amžių ir brandą. Mažesniems vaikams tikriausiai labiau patiks plonesnės knygos, didesnėmis raidėmis, kuriose daug spalvingų paveikslėlių, o pradinukams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko raidą, gali patikti šiek tiek sudėtingesnės istorijos“, – mintimis dalijasi pašnekovė.
Vyresniems vaikams vaiko teisių specialistai rekomenduoja leisti patiems pasirinkti, ką skaityti. Pasirinkimo laisvės jausmas stiprina motyvaciją ir skatina smalsumą. Tad kelionė drauge su vaiku į biblioteką ar knygų mugę galėtų ne tik paskatinti vaiką domėtis knygomis – tokie apsilankymai galėtų tapti ir tarpusavio ryšį stiprinančia bendra veikla.
Jei vaikas nuolatos matys, su kokiu malonumu skaito jo tėvai, jis supras, kad skaitymas gali būti įdomus ir smagus užsiėmimas.
Skaitymas kartu stiprina ryšį
Vaikui labai svarbu matyti teigiamą suaugusiųjų pavyzdį. Tad jei vaikas nuolatos matys, su kokiu malonumu skaito jo tėvai, jis supras, kad skaitymas gali būti įdomus ir smagus užsiėmimas.
„Manau, kad gražia tradicija, skatinančia vaiką pamilti knygas, galėtų būti šeimos skaitymo vakarai. Tai galėtų būti ramus laikas, kai visi atsitraukia nuo ekranų ir pabūna drauge. Įdomu ir verta išbandyti skaitymą prieš miegą, nes tai ne tik lavina vaizduotę, suteikia vaikui saugumo jausmą, bet ir stiprina ryšį“, – sako J. Palionienė.
Perskaitę skyrių, pusę knygos ar net ją visą, pažaiskite su vaiku – drauge paspėliokite, kas galėtų nutikti toliau, kartu kurkite alternatyvias istorijos pabaigas ar paklauskite vaiko, su kuriuo veikėju ir kodėl jis tapatinasi. Tai padės geriau pažinti vaiko vidinį pasaulį, suprasti jo jausmus. Gali būti, kad tuomet skaitymas taps labai laukiamu vaiko dienos momentu.
Naujausi komentarai