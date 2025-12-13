Kai lauke žvarbu, šildykime vieni kitus dėmesiu

Susiburti virtuvėje
Kokios veiklos padeda išsklaidyti pilkus nuotaikų debesis ir kurti tvirtą tėvų ir vaikų ryšį, pataria vaiko teisių gynėja Ieva Lukošaitienė.
„Pasitaiko atvejų, kai suaugusiems būna nedrąsu prisijungti prie vaikų veiklų arba kyla klausimas – o kas, jei vaikas nenorės kartu leisti laiko? Panašūs jausmai kyla ir vaikams – su manim turbūt nenorės žaisti, nes jiems neįdomu arba gal yra pavargę. Šie jausmai yra normalūs, bet jie apsunkina santykius, tad visada skatiname tėvus ir vaikus daugiau kalbėtis, drąsiai domėtis vieni kitų pomėgiais, emocijomis“, – sako pašnekovė.
Užmegzti pokalbį ir stiprinti ryšį galima užsiimant smagiomis veiklomis. O kas suburia geriau, nei maisto gamyba? Kepkite sausainius, gaminkite mėgstamus paprastus patiekalus, pavyzdžiui, makaronus, košes, varškės apkepą ir pan. Arba sukurkite naują receptą ir leiskite vaikui sugalvoti pavadinimą. Galbūt naujasis patiekalas taip patiks, kad taps tradiciniu.
„Susiburti virtuvėje yra smagu, tačiau suaugusiems patariu nusiteikti, kad bus šiek tiek chaoso, ištepliotų paviršių, kad po tokių pramogų gali tekti ilgokai tvarkytis. Tačiau ir namų ruošą galime paversti smagiu užsiėmimu su vaiku. Juk labai svarbu, kad vaikai jau nuo mažumės suprastų, kad jie turi teisę žaisti ir ilsėtis, bet taip pat ir pareigą padėti tėvams namų ruošoje“, – sako vaiko teisių gynėja.
Lavinamoji veikla
Neretai bendroms veikloms namuose pasirenkamas filmo ar serialo žiūrėjimas. Tačiau vaiko teisių gynėjai labiau skatina veiklas, kurių pagrindas – bendravimas ir bendradarbiavimas. Tad, užuot leidus laiką prie ekranų, rekomenduojama rinktis žaidimus, lavinančius fantaziją, skatinančius diskutuoti, mokytis iš klaidų – šaškes, šachmatus, dėliones, paprastus mokslinius eksperimentus ar stalo žaidimus.
Lavinamojo žaidimo pavyzdys galėtų būti, kai kiekvienas žaidėjas turi po lapą popieriaus, ant kurio nupiešta lentelė su keturiais žodžiais – vardas, šalis, gyvūnas, augalas. Vienas žaidėjas burtų keliu išrenka raidę, pavyzdžiui, I. Tuomet kiekvieno dalyvio užduotis per skirtą laiką į lentelę surašyti atsakymus. Tai turėtų atrodyti štai taip: vardas – Ignas, šalis – Indija, gyvūnas – iguana, augalas – irisas.
Norint pasunkinti užduotį, galima į sąrašą įtraukti profesiją, žinomą žmogų ir pan. Tokie žaidimai stiprina atmintį ir lavina mąstymą.
Mokytis ir mokyti
Normalu, kad vien namuose būti nesinori, todėl smagu kur nors nueiti, pavyzdžiui, į kiną.
„O kad ši pramoga būtų dar smagesnė, siūlau ją planuoti visiems drauge – kartu pasirinkti filmą, nuspręsti dėl užkandžių. Žinoma, gali pasitaikyti nesutarimų, tačiau skatinu ieškoti kompromisų. Juk svarbu, kad drauge leisti laiką būtų smagu ir tėvams, ir vaikams. Taip pat išėjus iš kino teatro būtų naudinga aptarti, ką matėte, kas buvo juokinga ar galbūt sunkiai suprantama. Diskusijos apie ką tik matytą filmą gali atskleisti vaiko pasaulėžiūrą, o svarbiausia – sustiprinti jūsų tarpusavio ryšį“, – įžvalgomis dalijasi I. Lukošaitienė.
Vaiko teisių gynėjai pataria tėvams mėgautis žaidimų procesu, mokytis patiems ir mokyti savo vaikus bendradarbiauti, girdėti vieniems kitus ir padėti. Kartais tik vienas paprastas klausimas, pavyzdžiui, „Ar norėtum ką nors nuveikti drauge?“ gali pakelti nuotaiką ir būti tvirtu žingsniu link stipraus, saugaus ir ilgai išliekančio tarpusavio ryšio. Kai lauke žvarbu, šildykime vieni kitus nuoširdžiu dėmesiu.
