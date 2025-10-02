Šaltojo sezono egzaminas: ruoštis reikia jau dabar

Nuo tinkamos aprangos ir pėdučių apsaugos iki subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo ir profilaktinių skiepų – šaltasis sezonas reikalauja iš šeimininkų daugiau dėmesio ir išankstinio pasiruošimo.
Stebėkite simptomus
Šaltuoju metų laiku augintiniams kyla įvairių sveikatos grėsmių. Dažniausiai pasitaiko peršalimų, virusinių infekcijų, trachėjos uždegimų ir šlapimo pūslės problemų. Dėl padidėjusios drėgmės gali paūmėti alerginės reakcijos, pablogėti odos būklė, ypač jautresniems ar alergiškiems gyvūnams.
Pasak suplotanosių namų „DogSpotas“ vadovės Indrės Aleksynės, peršalimo simptomai dažniausiai būna panašūs į žmonių – šuo kosti, dūsta, krenkščia, karščiuoja, gali pasirodyti išskyrų iš nosies. Svarbu apžiūrėti ir pėdutes, ar jos nepažeistos druskos.
„Reikėtų stebėti, ar gyvūnas nenušalo galūnių, – dažniausiai pažeidžiamos ausys, letenos ar kitos kūno vietos. Pastebėjus bet kokių nerimą keliančių simptomų, patartina kreiptis į veterinarą, o ne bandyti gydyti gyvūną savarankiškai“, – tikina I. Aleksynė.
Svarbu ne tik apranga
„DogSpoto“ vadovės teigimu, viena svarbiausių priemonių, norint tinkamai paruošti keturkojį žiemai, – prevencija. Svarbu parinkti tinkamą aprangą, apsaugoti pėdutes ir pasirūpinti papildomais skiepais.
„Artėjant šaltiesiems mėnesiams pagrindinė priežiūra susijusi su oro temperatūros pokyčiais. Jei auginate jautresnės veislės gyvūną, pavyzdžiui, suplotanosį, labai svarbu pasirūpinti kokybiškais drabužėliais ir rinktis juos pagal funkciją: nuo lietaus – neperšlampamą aprangą, o šilumai palaikyti, kai oras sausesnis, – megztinį. Reikėtų pasirūpinti pėdučių vašku, ypač jei gyvenate mieste, – gatvėse barstoma druska ir smėlis gali pažeisti jautrias letenas“, – pataria specialistė.
Ji taip pat pabrėžia: svarbiausia, kad drabužiai nevaržytų gyvūno judesių ir būtų patogūs.
Mityba – keisti ar ne?
I. Aleksynė primena, kad dėl šiltėjančio klimato būtina tęsti apsaugą nuo erkių ištisus metus, naudojant tabletes, lašus ant kailio ar specialius antkaklius. Be to, verta pasirūpinti skiepais nuo šunidžių kosulio, kuris pavojingiausias suplotanosiams, vyresnio amžiaus ar sergantiems lėtinėmis ligomis gyvūnams.
Anot pašnekovės, suplotanosių namuose žiemą mitybos įpročiai dažniausiai nekeičiami, nes dauguma jų globotinių, kaip ir kitų šeimininkų augintiniai, šaltuoju metų laiku juda mažiau. Dėl šios priežasties didinti porcijų ar keisti jau subalansuotą racioną paprastai nereikia.
„Vis dėlto rekomenduojame papildomai naudoti omega-3 aliejų, stiprinti sąnarius ir pagardinti sauso ėdalo porcijas šaukštu kokybiškų konservų. Jei auginate aktyvų, sportuojantį gyvūną, šaltuoju metų laiku galima padidinti ėdalo kiekį, nes toks augintinis sudegina daugiau energijos“, – pataria I. Aleksynė.
Vaikščioti – labai svarbu
Ekspertė taip pat pabrėžia, kad net atvėsus orams nereikėtų atsisakyti pasivaikščiojimų. Svarbiausia, kad jie būtų malonūs gyvūnui.
„Net žiemą pasitaiko gražių dienų, kai galima suplanuoti ilgesnius pasivaikščiojimus parke, prie upės ar miške. Keturkojui galima leisti išsilakstyti šunų vedžiojimo aikštelėje ar susitikti su kitais šunimis – tokie pasivaikščiojimai suteikia daugiau įspūdžių ir praskaidrina kasdienybę. Jei lauko temperatūra nepalanki, ilgas išvykas visada galima pakeisti trumpesniais, bet dažnesniais išėjimais į lauką“, – sako ji.
Pasirūpinkite jaukumu
Pašnekovė primena, kad po kiekvieno pasivaikščiojimo rekomenduojama nuplauti ir gerai nusausinti augintinio pėdutes, patepti jas apsauginiu vašku, kad būtų išvengta druskos ar kitų dirgiklių sukeltų pažeidimų. Kailio ir odos sveikatai pakanka omega-3 papildų, kurie maitina odą ir suteikia kailiui blizgesio.
„Žiemą pasirūpinkite ir jaukesne augintinio aplinka – parinkite šiltesnių užklotų, kad gyvūnui būtų malonu juose įsikuisti. Labai svarbu, kad patalpos, kuriose jis gyvena, būtų sausos, šiltos, švarios ir reguliariai vėdinamos – taip išvengiama perteklinės drėgmės ir užtikrinama gera oro kokybė“, – atkreipia dėmesį specialistė.
Naujausi komentarai