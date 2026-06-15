Baisi tiesa apie šiuolaikinius pasimatymus: elgesys, kuris sugriauna net gražiausią meilę

Kas yra „pūsliažuvės efektas“?
Esmė paprasta, bet skausminga: tai reiškinys, kai žmogus pradeda pulti arba stumti šalin jam patinkantį partnerį, vos tik šis bando prisileisti arčiau. Tai dažniausiai nutinka tuomet, kai santykiai pasiekia rimtesnį etapą, o vienas iš partnerių pajunta, kad pradeda prarasti situacijos kontrolę.
Santykių ekspertė ir „Lisa Chen & Associates“ įkūrėja Lisa Chen aiškino: „Ši tendencija – tai emocinė savisauga, paslėpta po atsiribojimu, chaosu ar dviprasmiškais signalais. Tai itin būdinga žmonėms, turintiems vengiantį prisirišimo tipą. Jie nori ryšio, tačiau jų nervų sistema intymumą pradeda suvokti kaip spaudimą ar kontrolės praradimą.“
Ekspertės teigimu, tokioje situacijoje žmogus tiesiog „išsipučia“ kaip pūsliažuvė – tampa nepasiekiamas, kritiškas arba elgiasi mįslingai. Taip jis bando susigrąžinti asmeninę erdvę ir kontrolės jausmą.
Pasąmoninga savidestrukcija
L. Chen pastebi, kad jos klientai, kurie yra emociškai užsidarę, trokšta artumo, tačiau dėl praeities patirčių intymumą asociuoja su nesaugumu. Rezultatas – jie patys sugriauna tai, ko labiausiai norėjo: santykius su kitu žmogumi.
Žinoma, toks elgesys turi vieną „pliusą“ – apsaugo nuo sudaužytos širdies skausmo, nes niekas tiesiog nespėja priartėti. Tačiau kartu tai reiškia, kad atstumiate bet kurį žmogų. Nors pasaulyje yra blogų žmonių, gerų yra kur kas daugiau. Pasak ekspertų, svarbiausia – rasti aukso vidurį.
„Sveiki santykiai reikalauja gebėjimo toleruoti nežinomybę ir paleisti kontrolę. Užuot atsitraukus, kai kas nors tampa artimas, efektyviau pastebėti tą savo baimę ir apie ją atvirai pasikalbėti su partneriu“, – patarė L. Chen.
Šaknys slypi praeityje
Terapeutė Julie Newman leidiniui „Self Magazine“ teigė, kad „pūsliažuvės“ elgesį dažniausiai išprovokuoja praeities traumos.
„Daugelis mano klientų, kurie taip elgiasi, iš savo šeimos ar buvusių partnerių išmoko pamoką, kad artimi santykiai yra nenuspėjami arba neša tik kritiką“, – sakė J. Newman.
Ekspertė pridūrė, kad egzistuoja labai didelė tikimybė, jog žmonės šią toksišką taktiką taiko visiškai nesąmoningai ir patys nesupranta, kodėl kaskart griauna savo laimę.
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