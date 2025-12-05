Seksologė pasakė, kaip dažnai turėtumėte mylėtis

Natūralu, kad galite dėl to nerimauti. Reguliarūs lytiniai santykiai siejami su geresne nuotaika, širdies ir kraujagyslių sistemos sveikata, mažesniu stresu ir sustiprintu intymumu. Be to, seksas tarsi visur aplink: žiūrint filmus ar kalbantis su draugais gali atrodyti, kad visi tai daro nuolat. Vėliau, senstant, susituokus ar susilaukus vaikų, kultūrinis stereotipas yra toks, kad seksas tampa nebeaktualus.
Jei pradeda atrodyti, kad sekso turite per mažai arba per daug, tai gali sukelti nejaukumo jausmą dėl savo seksualinio potraukio ir libido. Seksologė iš „Smile Makers Collection“ Mariàn Martínez ir seksologė Tara Suwinyattichaiporn kartą ir visiems laikams atsakė į klausimą, kiek sekso turėtume turėti.
Kaip dažnai poros mylisi?
Yra daugybė tyrimų, kurie suteikia įžvalgų apie porų seksualinį gyvenimą. 2020 m. „YouGov“ apklausa (beje, atlikta dar prieš pandemiją, nes karantinas ir buvimas namuose galėjo iškreipti seksualinio aktyvumo statistiką) parodė, kad 27 proc. žmonių per savaitę užsiima seksu: iš jų 11 proc. tai daro vieną kartą, 7 proc. – du kartus, o 9 proc. – mažiausiai tris kartus.
Daugiau mokslinių tyrimų parodė, kad ilgalaikiuose santykiuose gyvenančios poros mylisi maždaug kartą per savaitę. Tačiau tokio dalyko kaip „normalu“ apskritai nėra.
„Lyginti save su bet kokiu skaičiumi – beprasmiška. Jei kartą per mėnesį patiriate nepakartojamą seksą, tai puiku. Jei mylitės tris kartus per savaitę, bet tai jaučiasi kaip pareiga, jau ne taip gerai. Aš rekomenduoju pamiršti statistiką ir sutelkti dėmesį į tai, kas tinka būtent jums“, – teigė M. Martínez.
Ar normalu norėti daugiau sekso?
Natsal-3 apklausa parodė, kad beveik pusė moterų ir beveik du trečdaliai vyrų teigia norintys mylėtis dažniau. Tai nestebina, atsižvelgiant į reguliaraus sekso naudą sveikatai.
Vienas tyrimas, publikuotas žurnale Journal of Psychosexual Health, parodė, kad moterys, kurios retai užsiima lytiniais santykiais, turi 70 proc. didesnę mirties riziką nei tos, kurios mylisi bent kartą per savaitę. Tarp patiriančių depresiją moterų mylėjimasis rečiau nei kartą per savaitę buvo susijęs su net 197 proc. didesne mirties rizika, palyginti su tomis, kurios seksu užsiima maždaug kartą per savaitę.
Reguliarus seksas gali būti naudingas jūsų nuotaikai, imuninės sistemos veiklai ir santykiams
„Reguliarus seksas gali būti naudingas jūsų nuotaikai, imuninės sistemos veiklai ir santykiams“, – pritarė M. Martínez.
T. Suwinyattichaiporn teigimu, pakanka kartą per savaitę mylėtis, kad būtų jaučiama visa nauda: „Tyrimai rodo, kad poros, kurios turi lytinių santykių bent kartą per savaitę, paprastai pasižymi didesniu santykių ir seksualiniu pasitenkinimu – taigi, laimingesnės poros linkusios mylėtis bent kartą per savaitę.“
Kalbant apie norą mylėtis dažniau, verta savęs paklausti: ar aš iš tikrųjų to noriu, ar tiesiog jaučiu, kad turėčiau mylėtis dažniau?
„Svarbiausia – nesistengti priversti savęs pasiekti kažkokios savaitinės normos. „Geriausias“ sekso kiekis yra tas, kuris tinka jums ir jūsų partneriui“, – nurodė M. Martínez.
Kada reikėtų sunerimti dėl savo seksualinio gyvenimo?
„Nustokite nerimauti dėl dažnumo – verčiau pradėkite galvoti, kaip dėl to jaučiatės“, – sakė M. Martínez.
Ji paaiškina, kad nerimas dėl to, jog mylitės tik kartą per mėnesį, gali iš tikrųjų reikšti atstūmimo baimę ar atsitolinimo jausmą nuo partnerio.
„Būtent tada metas į tai pažvelgti atidžiau. Jei seksas (ar jo trūkumas) pradeda kelti frustraciją, nuoskaudą ar emocinį atitolimą – to neignoruokite. Dažnumas yra mažiau svarbus nei tai, ar abu jaučiatės geidžiami, vertinami ir emociškai susiję“, – nurodė M. Martínez.
Komunikacija visada yra svarbiausia, kartoja T. Suwinyattichaiporn.
„Atviras ir nuoširdus pokalbis su partneriu yra pirmasis žingsnis link tokio seksualinio gyvenimo, kokio norite“, – aiškino ji.
