Gyventojams – geros žinios dėl interneto ryšio

Sodų bendrijos „Žilvitis“ pirmininkas Donatas Ruibys tikino, kad pati bendrija ėmėsi tam tikrų žingsnių, kad atsirastų galimybė turėti skvarbesnį ryšį.
„Kulių kaime esantys sodai yra dauboje, čia labai prastas ryšys. Bendrija prie J. Basanavičiaus gatvės turi sklypą, jame – vandens rezervuaras, kuris nelabai puošia aplinką. Bendrovė „Telia“ ieškojo sklypo šiame krašte. Kol kas tai yra laikinas bokštas, bet atsiras ir stacionarus, kur kas aukštesnis“, – pasakojo D. Ruibys.
Bendrovė šioje vietoje turėjo kelias alternatyvas savo įrangos statybai.
„Pagalvojome, kad geriau jau šis sklypas, nei kažkur šalia namų bokštas atsirastų. Ir taip sodininkai nerimavo, turėjo klausimų dėl spinduliuotės, esą poveikio sveikatai“, – pasakojo bendrijos pirmininkas.
Apsispręsta išnuomoti sklypo dalį telekomunikacijų bendrovei dar ir dėl papildomų lėšų, kurias bus galima panaudoti bendrijai priklausančių kelių priežiūrai.
„Tai juk papildomi pinigai. O ir pats bokštas pasitarnaus ryšio kokybe ne tik mums, bet ir kitoms, šalia esančioms bendrijoms. Kitas svarbus dalykas, mūsų sklype yra elektros įvadas. O tai buvo svarbus dalykas apsisprendžiant bendrovei dėl investicijų“, – kalbėjo D. Ruibys.
Keli vietiniai jau įvertino pasikeitusią ryšio kokybę.
„Kaimynai jau pasakojo pajutę, kad ryšys geresnis. Kol kas atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Kai tik jos baigsis, tikimės, kad atsiras stacionarus ir aukštesnis bokštas. Teritorija yra aptverta, vasarą šienaujama“, – pasakojo D. Ruibys.
Prieš kurį laiką į šioje teritoriją paslaugas vystyti norėjo kita telekomunikacijų bendrovė.
Tačiau Klaipėdos rajono savivaldybė taip ir nesulaukė įmonės pateikto projekto dėl šviesolaidžio interneto kabelio paklojimo sodų bendrijose.
Tačiau ta pati bendrovė sulaukė Žiaukų kaime įsikūrusio ūkininko skundo Klaipėdos rajono savivaldybei.
Vietos ūkininkas, pavasarį atvykęs dirbti jam priklausančio žemės, rado sklype susmaigstytus kuoliukus. Paaiškėjo, kad telekomunikacijų bendrovė be privatininko žinios nutiesė šviesolaidžio trasą.
Žmogus itin piktinosi situacija, ne tik dėl to, kad niekas jo neatsiklausė dėl tokių darbų, bet jis dar ir negalėjo arti savo žemės, bijodamas pažeisti svetimą kabelį.
Bendrovės „Telia“ komentaras
„Telia“ Klaipėdos rajone, Gargžduose, J. Basanavičiaus gatvėje esančiame sodų bendrijos „Žilvitis" sklype, įrengė laikiną mobiliąją bazinę stotį. Jei viskas klostysis taip, kaip planuojama, ši laikinoji stotis, suderinus su bendruomene ir gavus visus reikalingus leidimus, bus pakeista į nuolatinį sprendimą.
Mobilios bazinės stoties pajėgumai iš principo yra labai artimi stacionariam sprendimui. Tai reiškia, kad jau dabar 1,5–2 km spinduliu nuo stoties vartotojai gali naudotis kokybiškomis „Telia“ paslaugomis. Mūsų duomenys rodo, kad stotis jau dabar dirba visu pajėgumu.
Mes visuomet esame pasiruošę gerinti savo paslaugų kokybę ten, kur jos reikia žmonėms. Tačiau labai dažnai susiduriame su dalies visuomenės pasipriešinimu, dėl kurių mūsų iniciatyvos dažnai tampa neįgyvendinamos. Todėl labai džiaugiamės, jei naujoji bazinė stotis „Žilvičio“ sodo bendrijoje pagerins ne tik ryšio, bet ir žmonių gyvenimo kokybę.
