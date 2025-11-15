Utenoje – „Neptūno“ pergalė

Abi šios ekipos susitinka antrą savaitgalį iš eilės – praeitą susitikimą taip pat laimėjo uostamiesčio klubas (85:72).
Šarūnas Beniušis ir Erikas Venskus leido uteniškiams startuoti geriau (6:2), tiesa, Arno Veličkos ir Mindaugo Girdžiūno tritaškiai rezultatą persvėrė – 8:6. M. Girdžiūnas tritaškių nestabdė – pataikė dar du (19:14), tačiau Lukas Uleckas bei Ivanas Vranešas išlaikė uteniškius šalia, o vėliau ir grąžino persvarą savo komandai – 27:23.
Gera atkarpa išaugino uteniškių persvarą (34:25), kol Zane‘as Watermanas ir M. Girdžiūnas nepridėjo dviejų tritaškių – 39:39. Iniciatyvą „Neptūnas“ galiausiai perėmė po spurto (53:43) ir po antrojo kėlinio pirmavo 54:45.
Kur laiką dviženklis pranašumas laikėsi toliau (61:51), bet jį „Juventus“ po truputį tirpdė. E. Venskus ir D. Sabeckis rinko svarbius taškus (57:61), tiesa, priartėti grėsmingiau šeimininkams buvo sunku. Likus minutei po Ivano Vranešo metimo ekipas skyrė vos du taškai (69:71), tačiau Matas Mačijauskas realizavo baudas ir „Neptūnas“ pirmavo 73:69.
Z. Watermanas ir D. Tarolis neleido „Juventus“ artėti (80:73) ir atsakinėjo į Ivano Vranešo dėjimus. Rihardui Lomažui skirta techninė pražanga už vaidybą, tuo uteniškiai bandė naudotis – 82:86. D. Tarolis malšino „Juventus“ bandymus priartėti (90:86), tuo tarpu Donatas Sabeckis išnaudojo pražangų limitą, o Kęstučiui Kemzūrai skirta techninė nuobauda.
Likus 2 minutėms komandas skyrė 3 taškai (88:91), bet taiklus buvo D. Tarolis. Jis dar krovė kamuolį į krepšį, bet intrigą išsaugojo I. Vranešas – 90:95. Liko 76 sek., per jas uteniškiai neišsigelbėjo.
17 taškų rinkęs E. Venskus gerino sezono rezultatyvumo rekordą LKL, kurią remia „Betsson“, tai padarė ir A.Velička, metęs 23 taškus.
Centrų stokojantis „Neptūnas“ laimėjo kovą dėl kamuolių 38 prieš 31 ir puolime nusiėmė 23 kamuolius.
M. Girdžiūnas pataikė 757 tritaškius ir taip pakilo į ketvirtąją vietą LKL, kurią remia „Betsson“, visų laikų rikiuotėje. Jis aplenkė Martyną Gecevičių (756). Kilti aukščiau bus sunku, nes ten su 877 pataikytais tritaškiais yra Giedrius Pečiulionis.
Abi komandos turi savų netekčių: „Juventus“ ekipą paliko Devonas Danielsas, dar nežaidžia Paulius Valinskas ir Malikas Johnsonas. „Neptūnas“ prarado Martyną Pacevičių, susirgo Vitalijus Kozys, bet ant parketo grįžo A. Velička.
„Juventus“: Ivanas Vranešas 20, Erikas Venskus 17, Lukas Uleckas 15 (3/7 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd., 6 kld.), Evaldas Šaulys 13 (5 atk. kam., 21 n.b.), Šarūnas Beniušis 10.
„Neptūnas“: Arnas Velička 23 (4/12 trit., 5 rez. perd.), Donatas Tarolis 21 (10 atk. kam.), Zane‘as Watermanas 19 (9 atk. kam.), Mindaugas Girdžiūnas 15, Rihardas Lomažas 8 (7 rez. perd.).
Naujausi komentarai